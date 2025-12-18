唱《相見恨晚》1萬次仍會哭！彭佳慧認「每次心境不同」 自爆拿手菜是這道

彭佳慧的拿手好菜是客家紅燒肉。中天電視提供

《2025苗栗耶誕城》音樂會明（19日）晚在竹南運動公園熱鬧展開，「國民天后」徐懷鈺和「鐵肺歌后」彭佳慧將分別在19日的《Chill虧SHOW》及20日的《Chill喊派對》壓軸登場。徐懷鈺興奮透露準備進度：「收到邀約的時候非常開心，很久沒到苗栗演出了，尤其是耶誕節可以跟苗栗的粉絲朋友一起度過很期待，歌單的部分可以好好期待，會有一些很溫暖的歌出現，我自己覺得很適合耶誕節的氛圍，也偷偷透露會有新專輯的歌喔！」

徐懷鈺睽違17年推出新專輯就奪下銷量冠軍。中天電視提供

《炒雞喜歡妳》洗腦爆紅 徐懷鈺盼歌聲成為觀眾力量

徐懷鈺睽違17年推出新專輯就奪下銷量冠軍，其中超洗腦的主打歌《炒雞喜歡妳》深受歌迷朋友的喜愛，她也很感激歌迷的支持：「謝謝大家喜歡這首歌，每每站上舞台，看到台下熱情的大家，內心都會跟著鼓舞起來，希望帶給觀眾最好的一面，聽完我的演唱之後，可以獲得一些力量或是安慰，再好好地朝自己的目標向前衝。」

屏東客家女兒彭佳慧 教女兒講客語「不要以為我們聽不懂」

出生屏東麟洛的客家女兒彭佳慧也致力推廣客家文化，平時也會教女兒講客語：「我都會用客語回答她們的日常問題，小朋友會露出疑惑的表情，但是都會跟著我學客家話，有一次跟佳霓講電話用客家話，小朋友在旁邊聽完就說『不要以為我們聽不懂」，所以耳濡目染還是有影響的。」

彭佳慧《相見恨晚》唱不膩。中天電視提供

唱了一萬次仍會感動 彭佳慧認《相見恨晚》越唱越有感

彭佳慧唱過許多膾炙人口的歌曲，其中《相見恨晚》這首歌讓她很有感觸：「唱了一萬次的《相見恨晚》，原本以為這首歌對我而言只是單純的唱歌，但好幾次的演出都被這首歌感動，每次演出不同的觀眾和氣氛都可以讓唱歌的心情有所不同，所以我很喜歡唱歌給大家聽。」

彭佳慧點名客家必吃美食 私下最拿手是紅燒肉

而愛唱歌的彭佳慧也很熱愛美食，來到苗栗客家庄演出，她也不忘推薦必吃的客家料理：「薑絲炒大腸、梅乾扣肉、客家醃高麗菜燉排骨湯！」平時工作忙碌的她，也很珍惜和小孩的晚餐時光，更透露自己的拿手好菜就是客家紅燒肉：「在白天小朋友上課到放學前，先把自己的事情做完，晚上回家陪他們吃飯，很珍惜一起晚餐的時光。」



