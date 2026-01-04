唱〈臺大的垃圾〉走紅！馬愷伶出新歌曝與張惠妹共同點

新生代創作歌手CClaire 馬愷伶曾以自創曲〈臺大的垃圾〉在網路上爆紅，而她2025年參與選秀節目《大學聲 YOUNG VOICE》，以甜美清新又放鬆慵懶的「酷甜」形象與獨特嗓音，逐漸累積關注。跨年當天她推出全新創作單曲〈DON'T fall asleep〉，對於恰好與天后張惠妹新歌同日上架，她直呼：「真的沒想到這麼巧，但我覺得這是一件開心的事，因為代表會有更多人願意聽音樂。」也自信推薦這首作品，希望陪伴那些仍在生活裡努力、卻不想睡著的人。

馬愷伶跨年夜上線新歌〈DON'T fall asleep〉。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

馬愷伶全新單曲〈DON'T fall asleep〉已於2025年12月31日於各大串流平台全面上線，MV 同步公開於 YouTube「CClaire 馬愷伶」頻道。別於過往以插畫與動畫為主的視覺呈現，這次她首度在MV中露臉，影像由新銳導演吳諺松與 Rudo Studio 打造，為繼臺大畢業歌〈臺大的垃圾〉後再度攜手合作之作。

相較學生時期帶有青春感與實驗性的創作，本次作品更像是一份「正式以音樂人為職業」的自我宣告，站在鏡頭前，她不再只是聲音的創作者，也開始承擔起被看見、被聚焦的重量，象徵創作身分邁入新的階段。

馬愷伶首度露臉拍 MV。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

馬愷伶〈DON'T fall asleep〉恰好與天后張惠妹新歌同日上架，她直呼：「真的沒想到這麼巧，但我覺得這是一件開心的事，因為代表會有更多人願意聽音樂」。（圖／嵐澄創藝有限公司提供）

〈DON'T fall asleep〉特別選在跨年夜發行，正因為那是一個人們期待時間更新、卻也明白現實不會改變的矛盾節點，這首歌成為送給自己與聽眾的一份溫柔提醒：「即使仍走在現實軌道，也別讓自己在生活裡睡著」。

