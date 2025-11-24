唱TWICE歌挨顧客罵！牛排店員工喊「愛台灣愛周子瑜」 加碼唱「日不落」笑翻網友
台北市 / 武廷融 綜合報導
人氣女團「TWICE」上週末首度來到台灣，在高雄世運主場館開唱，引發全台「TWICE應援潮」，這也是成員周子瑜首次在故鄉開唱，讓許多粉絲相當感動。不過在台北市大安區一家牛排攤，有員工開心邊唱TWICE歌曲一邊工作，卻突然被一旁的客人飆罵，員工則反嗆「愛台灣愛周子瑜不行喔」，還唱起蔡依林的經典歌曲〈日不落〉，過程全被一旁民眾拍下上傳網路笑翻網友，也有網友直呼要去把這間店「吃爆」。
有民眾拍下，23日晚間在台北市大安區知名牛排攤，員工是TWICE的粉絲，正值TWICE來台開唱期間，他一邊煎牛排一邊唱著TWICE歌曲，但一旁臭豆腐的男客人卻突然指責，雙方隨即爆發口角衝突。員工反問客人「你在不爽什麼啦」，而該客人則站起來與其對峙，雙方衝突都被一旁民眾拍下傳上社群。
從影片中可以看到，該名男客人指著店家不斷叫囂，牛排攤員工則反嗆「他唱歌怎麼了」、「啊你吃你的東西」，唱歌的男員工則大聲回應「愛台灣愛周子瑜不行喔」、「不能唱TWICE的歌是不是？不然我唱蔡依林的歌給你聽！」然後真的唱起蔡依林的歌曲〈日不落〉。
該影片在網路上引發熱議，不少網友都被員工的回擊笑翻，網友說「有夠可愛我快笑死」、「有人知道這家店在哪嗎？我要用新台幣去下架」、「到底在不爽什麼？」、「欣賞老闆，笑死」、「吵到一半還唱日不落給他聽」、「老闆太讚了」。但也有人表示煮東西時唱歌可能有衛生疑慮，當事人則留言回應「抱歉，關於衛生的問題，下次會改進，不好意思」。
