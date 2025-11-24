唱TWICE歌遭嗆「憨」！老闆改唱蔡依林回擊：送你日不落的項鍊啦

TWICE出道10週年，上週末高雄演唱會吸引10萬人朝聖，整個台灣都在嗨，連攤商老闆也跟著隔空應援，但沒想到卻讓顧客氣炸，痛罵「你這樣唱歌很憨」，兩人現場吵成一團。

穿著灰色外套的男子不滿老闆唱歌，直接開罵。圖／翻攝自Kimmy_pt@IG

事件發生在台北大安區一間牛排攤前，當時老闆正在嗨唱TWICE的歌曲，沒想到讓攤位前一名穿著灰色外套的顧客突然大暴走，多次嗆老闆這樣唱歌「很憨」，兩人就這麼吵了起來，雙方你一言我一語，吵得不可開交，被其他顧客拍下來。另一名牛排店員工也看不下，出聲制止該民眾，「他唱他的歌，你吃你的東西，有什麼問題？」

老闆怒回愛周子瑜不行喔，隨後改唱蔡依林歌曲。圖／翻攝自Kimmy_pt@IG

但顧客仍沒息怒，繼續對唱歌的老闆開罵，這讓老闆直回「愛台灣愛周子瑜不行喔」、「我愛周子瑜不行喔」，下秒甚至改唱蔡依林的〈日不落〉，「不能唱周子瑜的歌是不是，不然我唱蔡依林的給你聽啦，我要送你日不落的項鍊啦，寄出代表愛的明信片啦」，讓現場客人全笑翻。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

