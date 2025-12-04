唸對2個字圈粉小學生「只看她播新聞」！ 高毓璘笑：陪兒子讀書的功效在這

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

毓璘主播高毓璘常在社群分享日常，今(4)日就透露，收到一名家長來信，表示家中就讀小學的2個孩子，因為她唸對2個字的發音，指定只聽她播報，讓高毓璘不禁自豪地說「陪公子讀書的功效展現在這裡」。

高毓璘曬出這名家長的私訊，對方透露家中分別就讀小四、小二的孩子對她讚譽有加，稱讚她是他們在電視上聽到第一位將「蛤（ㄍㄜˊ）蜊（ㄌㄧˊ）」唸對的主播，因此指定傍晚只看高毓璘播新聞。

對此，高毓璘也直呼「老師在上課，高主播有在聽！你念對了嗎～～～」，透露陪兒子讀書的功效，就展現在這裡。網友也紛紛回應「直接成為小朋友心中的女神~蛤蜊姐姐~」、「昨晚聽到高主播講出來的時候，心想難得有人講對」、「唸錯了這麼久，陪讀值得了還是得主播來正音」。

原始連結







更多華視新聞報導

「便」宜行事不唸ㄆㄧㄢˊ 正確讀音曝 網驚：錯了30幾年

請日相簡短回答 女主播辯論會後突請假引臆測

91記者節快樂！ 盧秀燕曬嫩照「主播姐妹花、同框林青霞」 網陷回憶殺

