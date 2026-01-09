唸醫學院沒意義了？馬斯克吐6大預測：為何未來在特斯拉晶圓廠，可以吃漢堡、抽雪茄？

在德州奧斯汀這座佔地千萬平方英尺的超級工廠裡，伊隆·馬斯克（Elon Musk）與未來學家 Peter Diamandis 進行了一場直視文明盡頭的對談。馬斯克認為，我們並非正在「走向」奇點（Singularity），而是已經身處風暴中心。

在這場被他形容為「超音速海嘯」的變革中，馬斯克拋出了六項重塑人類文明的關鍵預測。這份藍圖始於對半導體製程的挑釁，經過能源與醫療的革命，終於對社會經濟結構的徹底重構。

預測一：漢堡、雪茄與 2 奈米騙局

馬斯克首先將砲火對準了科技業的基石。他語出驚人地將業界競逐的「2 奈米」斥為行銷話術，認為這已觸及矽原子排列的物理極限。但他真正的賭注在於推翻「無塵室」的必要性。

廣告 廣告

他預言，未來的特斯拉晶圓廠將不再是閒人勿近的聖殿。透過「晶圓隔離（Wafer Isolation）」技術（將晶圓運輸於充滿氮氣且具微正壓的容器中），他聲稱自己即便在廠內「一邊吃起司漢堡、一邊抽雪茄」，外部汙染也無法觸及晶圓。

換言之，他認為現行產業淨化整個房間的做法，違背了第一性原理。

儘管這番言論展現了馬斯克式的破壞性思考，但也引發業界質疑。例如台灣科技專家許美華反駁指出，馬斯克嚴重低估了 EUV 曝光顯影等製程對環境一致性的嚴苛要求，「如果密封就能解決，台積電與英特爾的頂尖工程師早就解決了。」

預測二：AI 將在 2026 年超越人類

關於 AI 的發展速度，馬斯克給出了極其激進的時間表。他預測通用人工智慧（AGI）將在 2026 年問世，而到了 2030 年，AI 的智慧總量將超越全人類智慧的總和。

這場智慧爆炸將對勞動市場帶來毀滅性打擊。馬斯克警告，任何僅涉及「鍵盤與滑鼠」的資訊處理工作（白領階級）將首當其衝。若工作內容未觸及「塑造原子（Shaping Atoms）」的物理操作，被 AI 取代將是不可逆的宿命。

為了確保 AI 不會失控，他強調必須將「追求真相」與「好奇心」植入 AI 的核心，避免其因邏輯矛盾而陷入瘋狂。

預測三：軌道資料中心與 Starship

當 AI 算力呈指數級增長，地球上的電力供應卻成為了「最內層的限制」。馬斯克預警，變壓器與發電設備的短缺將在一年內卡住晶片的運作。

馬斯克舉例，為了給位於孟菲斯的Colossus 2訓練叢集提供1吉瓦的電力，xAI團隊不得不自行拼湊一個由多個燃氣輪機組成的發電廠，並使用大量Megapack電池來平滑巨大的功率波動。

馬斯克也觀察到，中國在太陽能領域「把我們甩開了好幾圈」，並預測基於其龐大的電力基礎設施投資，「中國在AI算力方面將遠遠超過世界其他地區。」

為了突破此瓶頸，馬斯克將目光投向太空。隨著 Starship 將發射成本壓低至每公斤 100 美元以下，一個全新的商業模式應運而生：「軌道資料中心」。亦即在太空中部署由太陽能供電的AI衛星，將成為最具經濟效益的算力擴展方案。

馬斯克設想了一條通往每年在軌部署1太瓦（Terawatt）太陽能AI衛星的道路，但這需要每年執行數千次Starship發射任務。

延伸閱讀：工程師揭「軌道資料中心」成本真相：太空發電比地面貴3倍，為何仍被視為下一個算力解方？

預測四：Optimus將指數增長

當 AI 解決了腦力問題，人形機器人 Optimus 將接管體力勞動。馬斯克指出，Optimus 的進化速度將是「軟體、晶片與機電靈巧度」三重指數疊加的結果。

他大膽預測，在 3 至 5 年內，Optimus 將具備自我複製能力，特斯拉工廠甚至已預留了 800 萬平方英尺的空間準備進行大規模量產。這將導致「勞動」定義的根本性轉變：從工廠流水線到家庭幫傭，所有物理工作都將由機器人代勞。

馬斯克認為，他之前預測的到2040年全球將有100億台人形機器人是一個「偏低的數字」。機器人將從最初的稀缺迅速過渡到無處不在。

預測五：衰老可治癒，讀醫學院將「毫無意義」

如果說機器人取代藍領令人震撼，馬斯克對醫療領域的預測則挑戰了菁英階層的認知。他直言，隨著 AI 與機器人技術的指數級進步，「去讀醫學院將變得沒有意義」，除非是為了社交或個人興趣。

馬斯克做出這個預測的理由在於，人形機器人將成為比人類更強的醫生。他預測，在未來 3 年內，人形機器人（Optimus）在外科手術上的表現可能會超越最優秀的人類外科醫生；而在 5 年內，其實力將會讓人類醫生「望塵莫及」（not even close）。

馬斯克指出，人類醫師依賴個人的經驗累積。當你問醫生動過幾次手術時，他只能回答他個人的次數。但機器人醫師擁有「共享記憶」（shared memory）。每一個 Optimus 外科醫生都擁有所有機器人的經驗總和。它們看過每一種變異、每一種紅外線或紫外線下的影像，並且不會因為早上喝太多咖啡手抖，或是因為跟配偶吵架而分心。

「念醫學院沒有用」的具體對話 這段話是由主持人 Peter Diamandis 總結馬斯克的觀點時引出的。他問，「所以每個人的醫療照護品質都會比現在的總統還好，所以不要去念醫學院了？（so don't go to medical school）。」馬斯克回答：「是的，沒有意義（yes pointless）。」

但馬斯克隨即補充了一個重要的但書： 他認為這適用於未來的任何教育形式。除非你是為了「社交原因」（social reasons）或個人興趣而去，否則從就業或實用角度來看，這將不再是必要的。

預測六：宇宙高等收入（UHI）

當機器人接管生產、AI 接管醫療與教育，商品與服務將變得極致豐裕且低廉，人類將迎來「宇宙高等收入（Universal High Income）」時代。

馬斯克強調，這不同於依賴稅收重分配的「全民基本收入（UBI）」，UHI 建立在生產力極大化導致的「變現」基礎上。因為一切都太便宜了，金錢將逐漸失去意義。

然而，通往天堂的路途充滿荊棘。馬斯克最擔憂的並非長遠未來，而是未來 3 到 7 年的「過渡期」。在這段期間，舊體系崩解而新秩序尚未建立，社會可能出現「物質繁榮與社會動盪」並存的奇特景象。面對反應滯後的政府體制，這將是人類文明最脆弱的時刻。

結語：保持樂觀之必要

訪談的最後，馬斯克收起了激進的技術預測，轉而以一種近乎哲學的宿命論，為這場對談畫下句點。他提出了一個耐人尋味的觀點：如果人類置身於模擬宇宙之中，那麼最「有趣」的結局往往就是最可能的結局。亦即「保證精彩」（Excitement Guaranteed）。

面對這個或許通向《星際迷航》般繁榮、或許充滿未知的奇點時刻，馬斯克給出的最終建議是「變現希望」（Monetize Hope）。在他眼中，當世界正以指數級速度發生變革時，樂觀已不再是一種單純的心態，而是一種必要的生存策略。

畢竟，在這個註定精彩的劇本裡，唯有擁抱希望的人，才能在巨變中找到立足之地。

資料來源：Peter H. Diamandis

更多報導

「5D 記憶晶體」來了：一片玻璃塞進 360TB，壽命竟直逼 138 億年？

「我沒時間在意誰不喜歡我」深植人心！史努比換老闆了，但Sony為何要買一個70歲IP？