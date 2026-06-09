唸「三重」台語挨批不標準 李四川：連母語都要抹黑

國民黨新北市長參選人李四川日前在影片介紹三重滷肉飯時，因為「三重」的台語發音不標準，遭質疑明明要選新北市，卻對新北市的地名不太熟悉。李四川今（9）天受訪時表示「真的笑死人」，直言自己講了60幾年的台語，台語就是他的母語，不理解為什麼為了選舉，連母語也要被拿來抹黑。

對於被質疑「三重」的台語發音不標準，李四川今天回應，「講到這個真的笑死人」，坦言自己已經說了60幾年的台語，從小就開始講台語，所以台語就是他的母語，也是台灣的母語。李四川更提到，對手蘇巧慧的爸爸蘇貞昌，還有總統賴清德唸「三重」的發音也和他一樣，無奈表示，「為了選舉連母語都要拿來抹黑，我真的不知道要說什麼。」

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李四川提到，自己從小講台語就是這樣，沒有什麼改變，反而國語講得還比較不好，講出來的都是台灣國語，也因為自己的國語發音不標準，所以說話經常會被錯誤翻譯，並再次強調台語本來就是他的母語。

責任編輯／馮康蕙

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