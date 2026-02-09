唸「ㄐㄩㄝˊ」錯了！新堀江商圈正確讀音 在地人崩潰

新堀江商圈有「高雄西門町」之稱，近日有網友看到商圈招牌上的英文標示，才驚覺自己長期以來都唸錯地名，將「堀」字錯唸成「ㄐㄩㄝˊ」，不少在地人看了也相當驚訝，直呼「20多年都唸錯了」、「正確讀因到底誰能聽懂」。根據教育部《國語辭典修訂本》，「堀」的正確讀音其實應為「ㄎㄨ」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，指出高雄新崛江商圈入口處設有大型招牌，上方以英文標示為「shin ku chan」，讓他驚覺自己多年來都唸錯地名，從小到大不知為何都把「堀」唸成「ㄐㄩㄝˊ」。

根據教育部《國語辭典修訂本》指出，「堀」字的正確讀音為「ㄎㄨ」，與「哭」字同音，意思為洞穴，與洞窟的「窟」一樣。

貼文引發網友討論，「在高雄念新ㄎㄨ江，到底誰聽得懂呢」、「我不管，叫了20幾年的新掘（ㄐㄩㄝˊ）江，就這樣將錯就錯吧」、「在地人聊天時提到這個商圈，還是習慣說新掘（ㄐㄩㄝˊ）江」、「國語都唸爵，台語都唸哭」。

高雄市立歷史博物館曾介紹，許多人常將「堀（ㄎㄨ）」誤寫成「崛（ㄐㄩㄝˊ）」或「掘（ㄐㄩㄝˊ）」，但若從台語發音窟江（khut-kang）來看，也能印證「堀江」的正確讀音，與現行的官方說法一致。

