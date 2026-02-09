唸「ㄐㄩㄝˊ」錯了20年！新堀江正確讀音曝光 在地人驚：聽不懂

生活中心／朱祖儀報導

新堀江商圈販售許多流行服飾，鎖定年輕客群，昔有「高雄西門町」封號。但近日有網友看到商圈招牌上的英文字樣，才驚覺自己一直把商圈名字念錯，原來堀念作「ㄎㄨ」，而不是「ㄐㄩㄝˊ」。不少人看了也說，「唸錯20幾年了！」

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，看到新堀江商圈入口上方掛了巨大告示牌，上面畫了Q版圖案，並寫了中英文的新堀江。但原PO看到英文「shin ku chan」，才驚覺自己多年來都把堀的讀音唸錯。

文章曝光後，網友紛紛表示，「原來是堀，我一直以為是新『崛』江，真的很抱歉」、「我高雄在地人，20多年來周遭沒有人講過ㄎㄨ江，都講ㄐㄩㄝˊ，用台語的時候除外」、「跟日本的道頓堀一樣。」

也有網友說，「我不管，叫了20幾年新崛（ㄐㄩㄝˊ）江，就這樣吧！跟IKEA差不多概念」、「跟別人聊天的時候還是習慣叫ㄐㄩㄝˊ」、「Costco不是也一大票唸錯，反正聽得懂就好」、「我覺得唸ㄐㄩㄝˊ比較有味道」、「我就問，在高雄念新ㄎㄨ江，到底誰聽得懂呢？」

根據教育部《國語辭典修訂本》指出，「堀」注音確實是「ㄎㄨ」，意思和「窟」相同，是洞穴的意思。高雄市立歷史博物館介紹新堀江的由來時，也指出很多人對新堀江不是很熟悉，經常會把「堀」字寫成「崛」，而堀江2字源自日治時期的地名「堀江町」。

