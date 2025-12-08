唾液快篩上路首毒駕傷人！二手車業務「無照吸毒」撞飛騎士

二手車業務無照毒駕違規遭警攔，竟拒檢逃撞2人。（圖／TVBS）

台北市南港區玉成街於7日下午四點多發生一起嚴重車禍，一名無照且吸食毒品的陳姓二手車業務員因違規迴轉被警方攔查時，不但未停車反而加速逃逸，最後逆向衝撞兩名機車騎士造成重傷。這起事件成為唾液快篩上路後的首件毒駕傷人案例。肇事駕駛不僅無駕照，車上還持有大量毒品，被警方當場逮捕。整起事件從違規迴轉到撞傷騎士僅短短三分鐘，所幸警方及時攔阻，避免釀成更嚴重的傷亡。

二手車業務無照毒駕違規遭警攔，竟拒檢逃撞2人。（圖／TVBS）

事發於台北市南港區玉成街，49歲陳姓男子駕駛白色轎車違規迴轉被警方盯上。警方才剛鳴笛準備攔查，陳男卻立即加速逃逸，沿路衝撞三輛汽機車。現場監視器畫面顯示，正在路口等紅燈的機車騎士突然聽到刺耳的聲音，最前方的黑衣騎士雖立刻跳車閃避，但仍無法躲過白色轎車的直接衝撞。事故導致一名穿黃衣的女性騎士被彈飛撞上後方車輛的引擎蓋，造成骨盆腔出血；另一名黑衣男騎士則倒地抱腿哀號，多處骨折。

廣告 廣告

目擊民眾表示，肇事車輛撞到一排摩托車後，因前方機車卡住才停下來，如果沒有被機車阻擋，嫌犯恐怕會持續逃逸。當時現場有不少路人，情況相當驚險。警方到場後火速拔槍，喝斥這名白衣男子就地趴下，迅速將其制伏。

經警方調查，陳姓肇事駕駛從事二手車業務，但竟然從未考過駕照。他供稱當天休假從汐止住家前往信義區五分埔買衣服，在抵達前兩百公尺處因違規被攔查。雖然陳男辯稱是7日早上吸食毒品，但經唾液快篩檢測仍呈現陽性反應，且車上還查獲大量毒品。這起事件是唾液快篩上路後的首件毒駕傷人案例，因肇事者心虛落跑，導致無辜民眾生命受到威脅。所幸警方及時攔阻，避免釀成更嚴重的傷亡，也讓在場路人拍手叫好。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

車主無奈！ 毒犯迎面直衝 停紅燈無辜被撞

毒駕撞死單車男 駕駛送醫稱上廁所 警到前「落跑」

新北首例電動二輪車毒駕！男吸毒騎車恍惚 帶「玻璃球」自首

「義交」毒駕被逮！手握安毒吸食器被攔查 同事便當送不到

