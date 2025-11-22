唾液快篩上路 桃竹掃毒秒抓6件
唾液毒品快篩執法上路，桃園、新竹警方執行專案，自20日至22日共查獲6人毒駕，桃園趙姓騎士被查獲前邊騎車邊用手機，經檢測確認施用安非他命。桃園市前晚也執行雷霆除暴專案，警方在桃園區某汽車旅館查獲慶生毒趴，陳姓壽星被依毒品罪嫌送辦。
桃園警方21日起執行「取締酒駕、毒駕及防制危駕勤務」，共查獲4件毒駕案件，昨日上午楊姓民眾因違規被攔查，發現喪屍煙彈反應，依法送辦。市警局交通警察大隊表示，今年1到10月查獲毒駕件數達600多件，為強化取締毒駕力道，外勤同仁已完成唾液毒品快篩教育訓練，將加強取締毒駕。
交大大隊長李維振表示，最新型唾液毒品快篩試劑檢測只需幾分鐘即可初步判定駕駛是否涉毒，包含7類常見毒品，如安非他命、K他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮、鴉片類等，毒駕將無所遁形。
新竹市警方20日晚間10時許，在經國路一段攔檢蔡姓駕駛，發現全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈卡西酮類陽性，立即禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。市警局長許頌嘉指出，駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年。若拒絕檢測罰鍰高達18萬元，吊銷駕照並追究公共危險罪與毒品等刑責。
新竹縣警察局21、22日執行防制毒駕、酒駕及飆車三合一專案威力掃蕩勤務，芎林分駐所員警21日深夜執行巡邏勤務時，發現騎乘機車曾姓男子形跡可疑，上前攔查在他隨身物品查獲1包海洛因，依法實施唾液毒品快篩檢測呈現嗎啡和安非他命陽性反應，除依道路交通管理處罰條例告發，也依毒品、公共危險罪嫌移送偵辦。
此外桃園市警局21日也規畫雷霆除暴專案，除桃園警分局查獲毒品生日趴，中壢警分局則查獲酒駕、毒品及通緝犯各1件。中壢警分局長林鼎泰強調，毒駕危害與酒駕同等嚴重，警方已全面啟用配發唾液毒品快篩試劑，未來查處毒駕將更即時、更有效率。
