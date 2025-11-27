唾液快篩執法首日逮18件 這項毒品抓最多

▲唾液快篩揪毒駕！根據警政署統計，在毒品唾液快篩執法正式上路首日24小時內，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總金額高達110萬元。（資料畫面／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 為打擊毒駕，交通部修訂法規，可對車輛駕駛使用唾液毒品快篩試劑檢測，並在本（11）月19日修正裁罰基準，警政署則在隔日（20）日全面啟動毒品唾液快篩執法；根據警政署統計，在正式上路首日24小時內，全國警方共取締18件毒駕，開出罰單總金額高達110萬元，車輛均當場遭移置保管並吊扣駕照，後續還將依據刑法及刑事訴訟法規定採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，對車輛駕駛以唾液毒品快篩試劑檢測者，其實施檢測過程應全程連續錄

影，並依下列程序處理：



實施檢測，應於攔檢現場為之。但於現場無法或不宜實施檢測時，得向受測者說明，請其至勤務處所或適當場所檢測。 告知受測者唾液毒品快篩試劑產品有效期限、檢測流程、檢出結果判讀方式及有效判讀時間。 因唾液毒品快篩試劑產品問題或受測者未符合檢測流程，致檢測失敗 ，應向受測者說明檢測失敗原因，請其重新接受檢測。

警政署統計，經查全國警方執法首日所查18件毒駕案，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等六都地區均有查獲，其中北市最多5件、新北市其次為4件，另包括新竹市、雲林縣及嘉義市等縣市區域亦有毒駕案件。

而在查獲毒駕吸食毒品種類部份，警政署說明，以安非他命9件最多，再來是k他命2件，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件，另還有複合型吸食共4件(檢出兩種毒品以上)。

▲毒品唾液快篩。（圖／新北刑大）

根據《道路交通管理處罰條例》第35條，若唾液快篩陽性將嚴懲罰鍰3萬至12萬元、吊扣駕照 1至2 年，若拒絕唾液快篩懲罰更重，罰鍰 18 萬元、吊銷駕照，且仍須依刑事程序採尿送驗。

警方表示，毒品唾液快篩試劑測量也相當精準，且在時間上也不會拖延，僅3至6分鐘就能讓毒駕案件無所遁形，而上述運用毒品唾液快篩檢測所取得之相關數據，更將是警方未來勤務佈署及發掘毒品盛行種類之重要參考依據。警政署也將持續蒐集相關檢測結果及員警回饋之寶貴意見，持續滾動修正精進執法策略。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



