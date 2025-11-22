唾液快篩查毒駕 刑事局：已查獲18件罰110萬元

（中央社記者劉建邦台北22日電）內政部警政署刑事警察局今天發布新聞資料表示，以毒品唾液快篩取締毒駕上路後，全國取締18件毒駕，開出罰單總額共新台幣110萬元，違法駕駛車輛當場遭移置保管並吊扣駕照。

為有效打擊毒駕，警政署律定實施毒品唾液快篩檢測及拒測處置程序，19日公告施行相關條文。刑事局20日通令全國各警察機關全面上路執法，拒測者可裁處18萬元。

刑事局說，執法首日全國取締18件毒駕，以北部都會區最多，包含台北市5件、新北市4件，其餘直轄市、新竹市與雲林縣等都查獲毒駕案，違法車輛當場移置保管並吊扣駕駛人駕照，後續將依法採集駕駛尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪犯行。

刑事局表示，查獲駕駛吸食毒品種類以安非他命9件最多，愷他命2件，海洛因、依托咪酯及卡西酮各1件，另還有複合型吸食（檢出2種毒品以上）共4件。

刑事局說，這次稽查顯見毒品唾液快篩試劑精確性，3分鐘到6分鐘就能讓毒駕無所遁形，而運用毒品唾液快篩檢測取得數據，將是未來勤務布署及發掘毒品盛行種類重要參考依據。

刑事局表示，執法上路首日，多數民眾支持警方推行新式執法工具打擊毒駕犯罪，第一線執勤員警也滿意，將持續蒐集相關檢測結果及員警回饋意見，持續滾動修正精進執法策略。（編輯：李明宗）1141122