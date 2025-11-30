唾液快篩陽性！酒店3員工毒駕頻搖晃 警盤查搜出20包毒品

記者楊忠翰／台北報導

北市吳男開車載送一對男女遭警方查獲毒品。（圖／翻攝畫面）

台北市1名32歲吳姓男子，30日凌晨開車載送一對男女，欲返回酒店工作，行經中山區林森北路時，因吳男開車不時會搖晃，引起巡邏警員注意，隨即上前攔車盤查，沒想到車內吳男、趙男及廖女等3人均持有毒品，而且高達20包之多，吳男經毒品唾液快篩亦呈陽性反應，遂依法開單扣車，並將3人依毒品罪嫌移送法辦。

中山分局表示，今天凌晨3時許，長安東路派出所警員巡邏行經林森北路時，瞥見1部休旅車行跡可疑，而且車內飄出濃烈塑膠臭味，立刻加速上前攔車盤查，並在車內搜出安非他命、喪屍煙彈、K他命及吸食器等證物，警員也對吳男進行毒品唾液快篩，亦呈現陽性反應，顯然是吸毒後開車上路，由於車內3人皆被搜出毒品，全案訊後依毒品罪嫌移送法辦。

廣告 廣告

中山分局指出，毒品唾液快篩試劑上路後，本分局在10天內查獲3案，均當場移置保管車輛，並吊扣牌照及吊銷駕駛執照，落實人車分離保護民眾；警方將持續加強查緝毒品犯罪，打擊不法，淨化治安。

北市吳男開車載送一對男女遭警方查獲毒品。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

保全秒出手壓制！色男突親外籍女左肩 再揮拳打傷捷運站長

判賠51萬！不滿分手還被笑性無能 16歲男散布小女友性愛片

不滿被擋出入口！2醉男客爆推擠互毆 信義夜店台紐大亂鬥

她半裸遮胸逃走！邀心儀正妹回家續攤 水電工想硬上被踹開

