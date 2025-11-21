「唾液快篩」全面上路！ 警檢測毒駕3分鐘現形

台北市 / 綜合報導

吸毒後開車毒駕事件，嚴重危害用路人安全，刑事局宣布了，毒品唾液快篩，全面上路，警察只需使用試劑採集駕駛的口腔樣本，短短3到6分鐘，就知道有沒有吸毒，如果是陽性反應，車子就會被移置、保管，並吊扣駕照1到2年，要是拒絕檢測，將開罰18萬元。

被警方攔查，汽車駕駛神情緊張，警方VS.毒駕嫌犯說：「不要動，不要動，你丟什麼東西啦。」員警注意到，他手上拿著電子菸，下一秒駕駛就想丟棄滅證，立即被壓制逮捕，警方VS.毒駕嫌犯說：「大麻電子菸嘛，對不對。」

廣告 廣告

毒駕事件層出不窮，更有員警因公殉職，為了加強緝毒力道，刑事局昨(20)日通令全國警察機關上路執法，只要判斷駕駛有毒駕疑慮，就可以要求對方接受毒品唾液快篩檢測，警方說：「所以現在兩條線就都是陰性。」

採集唾液檢測，最快3分鐘就有結果出爐，試劑準確率高達96%之外，一次還可以驗出7種毒品反應，包括海洛因、嗎啡、依托咪酯、愷他命等毒品，通通無所遁形。

刑事局毒緝中心副大隊長鄭偉豪說：「如果呈陽性的話，除了依道交條例第35條，罰以3萬元以上，12萬元以下的罰鍰以外，同時也是移置保管車輛，還有吊扣駕照1-2年，那如果拒測的話，更是處以18萬，非常高額的罰鍰，同時吊銷駕照。」

毒駕除了面臨高額罰鍰，警方也會依法採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪，根據刑事局統計，去年共查獲2169件毒駕案，今年光是1到9月，就有5468件，整整多出1.5倍，毒駕上路罔顧自己及他人性命，執法單位硬起來嚴查毒駕，保障民眾生命財產安全。

原始連結







更多華視新聞報導

毒駕唾液快篩3程序即起實施 拒測罰18萬、吊照2年

取締毒駕唾液快篩將上路 刑事局教育訓練嚴陣以待

毒駕唾液快篩新制 北市警局積極備戰執法訓練

