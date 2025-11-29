唾液毒品快篩上路後....海山警9天逮12毒駕！拒篩也送辦

【記者江孟謙／新北報導】警政署推動「唾液毒品快篩」自11月20日起全面上路，強化打擊吸毒後的駕車行為，新法上路後，海山分局計查獲12件毒駕案件，其中7件使用「唾液毒品快篩」，更有1件拒篩及拒絕採尿，經請示新北地檢署檢察官後，均依法逮捕送辦。

海山分局新海所員警於本月26日13時許巡經新海路巷弄，發現1部機車側倒路旁，騎士王男看似遭機車壓住，警方上前協助將車輛扶正，並攙扶起身。過程中，員警注意到男子神情恍惚、口齒不清且全身顫抖，才發現其持有毒品煙彈。

經施以唾液毒品快篩，初篩結果呈陽性，依法逮捕，訊後依違反《毒品危害防制條例》及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依違反《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款摯單舉發，處新臺幣3萬以上12萬元以下罰鍰。

此外，海山分局埔墘所員警於29日凌晨執行巡邏勤務，發現一名男子騎車疑有超速及闖紅燈等違規行為，上前攔查，竟發現其駕照已遭註銷，欲對其執行唾液毒品快篩檢測時，該名男子拒絕接受。

經警方多次告知拒測的法律效果，但仍執意拒篩與拒絕採尿，警方遂依新制規定舉發並移置保管車輛，並帶返回駐地管束。經請示地檢署依法逮捕後，該名男子始同意進行尿液採驗，全案依公共危險罪嫌送辦。

警方強調，毒駕危害不亞於酒駕，且拒絕檢測亦不代表能逃避法律責任。依新制規範，毒品唾液快篩陽性者，可處3萬至12萬元罰鍰並當場扣車、吊扣駕照，拒測更將面臨18萬元重罰並吊銷駕照，再加上涉及刑法公共危險罪仍將追訴到底。

