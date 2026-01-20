啃老兒亂刀砍死蔥油餅老夫妻 親友怒搥警車斥：畜生、垃圾

廖嫌因討錢不成亂刀砍死父母，20日下午被移送新北地檢署，家屬則怒搥車窗，痛斥他為「畜生」。（圖／陳柔瑜攝）

新北市蘆洲區17日晚間發生命案，36歲廖聰賢涉嫌殺害67歲父親與75歲許姓母親，於19日晚間6時落網，並在20日下午移送新北地檢署，其親友則守在警局車道旁，猛敲警車怒斥「畜生、垃圾」，情緒十分悲憤。

據了解，廖嫌父母賣蔥油餅維生，擺攤養大他，廖嫌正值壯年卻不務正業，每月還向父母領5000元零用錢，疑似不滿零用錢太少，竟上網買開山刀，17日晚間朝父母共砍37刀將2人殺害，並於犯案後展開逃亡，在逃逸45小時後落網。

死者親友透露，許婦高齡產子，向神明祈求才順利生下廖嫌，但廖嫌自小不務正業，高中沒有畢業便開始遊手好閒，退伍後便沒有固定工作，偶爾打點零工，主要是靠父母接濟，沒想到兒子竟討錢不成將2人砍死。

廖嫌於20日下午2時許移送新北地檢署，其親友對其殘忍行徑十分不齒，上午便守在警局外想給他教訓，當警車駛出車道時，2名親友一擁而上，怒搥車窗怒斥他「畜生、垃圾」，質問「殺自己父母這樣對嗎」，隨即被警力驅離。

