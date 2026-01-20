啃老兒廖聰賢殺人後六神無主！新莊體育園區周邊閒晃 落網只剩587元

啃老逆子廖聰賢落網。（圖／記者游承霖攝影）





啃老逆子廖聰賢冷血殺害雙親後，先是在三重地區棄車，後又逃往新莊地區，最終在昨天（19日）晚間在新莊新泰路上落網，而究竟為什麼他會逃到並無地緣關係的新莊地區；根據側面了解，廖嫌犯案後匆忙逃出家門，就已六神無主，身上僅攜帶1千多元，跑到新莊地區後，漫無目的地在新莊體育園區周邊亂走，甚至還曾走到建中街，靠近新莊分局，最終在新泰路216巷口落網，身上僅剩587元現金。

據了解，36歲啃老嫌犯廖聰賢殺害雙親後，隨手拿著過去在工地打零工的側背包，順手拿起幾件衣物，僅攜帶1千多元就出門，由於又沒甚麼朋友能夠接濟，犯案後又相當驚慌，六神無主下，騎車逃逸至三重，棄車後再搭計程車逃往新莊體育園區。

廣告 廣告

監視器錄下嫌犯搭計程車抵達新莊體育公園附近。（圖／翻攝畫面）

根據監視器畫面顯示，廖嫌17日深夜11點多，抵達體育園區後，在新莊體育公園的景觀樓附近工地過夜，由於體育公園內的阿公、阿嬤很早就起床晨運，因此，廖嫌也不敢睡太久，僅睡了3、4個小時，凌晨4時許就起床。

廖嫌坐在體育公園休息。（圖／翻攝畫面）

廖嫌起床後就不斷地在新莊體育公園周邊、附近巷弄騎樓亂走，口渴就進超商買飲料，走累了就在體育公園周邊的座椅坐著休息，偶爾小睡1、2小時，甚至還曾走到建中街、新興街附近相當靠近新莊分局，而直到昨天晚間，漫無目的地走在新泰路216巷口時，才被巡邏經過的新莊警方逮捕，身上僅剩587元、背包內查獲美工刀、尖嘴鉗、螺絲起子、諸多變裝用的衣物。

廖嫌初步宣稱，不滿父母從小就對他管教相當嚴格，不時就對他打罵，加上認為每個月只有5千元零用錢，忍無可忍才會購買開山刀行兇，至於確切犯案動機與相關細節仍待釐清。

廖嫌走在新興街巷弄間，相當接近新莊分局。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

父母辛苦一片片賣餅！啃老兒廖聰賢「不滿只有5千零用錢」冷血弒親

冷血啃老兒廖聰賢落網！辯：父母管教太嚴忍無可忍殺人

抓到了！冷血弒親狂砍蔥油餅雙親37刀 啃老兒廖聰賢新莊落網

