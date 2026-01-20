啃老兒為何逃到新莊？ 廖聰賢：只想離開蘆洲

廖聰賢宣稱「只想離開蘆洲」，才會隨意來到新莊地區。（圖／記者游承霖攝影）





新北市蘆洲啃老逆子廖聰賢冷血殺害雙親，騎車到三重，棄車後再搭計程車到新莊地區，最終在新莊體育公園周邊漫無目的地亂走，最終昨天（19日）晚間被警方逮捕，專案小組也不解，廖嫌為何會跑到完全無地緣關係的新莊，而廖嫌也坦言「只想離開蘆洲」。

據了解，廖聰賢殺害雙親後，顧自清洗開山刀，將犯案當下的外衣、外褲換下，穿上2件外套後，拎著側背包、後背包，將手機丟在家中，帶著僅剩的1千多元現金就離家，騎車到三重棄車後，隨後跳上計程車，最終在新莊地區下車後，漫無目的地走在新莊街頭，直到昨天（19日）晚間6時許，途經新泰路216巷口時，遭新莊警方逮捕。

專案小組也疑惑，廖嫌與新莊也並無地緣關係，也鮮有朋友能夠投靠，為什麼會現蹤新莊，而廖嫌坦言，因當下「只想離開蘆洲」，跳上計程車後，就僅要求運將開離蘆洲，便未多加以向運將下達甚麼指令，後續途經新莊思源路、中原路口時，車資剛好跳到200元，便要求運將停靠車邊讓他下車。

監視器錄下廖嫌搭乘計程車路過的畫面。（圖／翻攝畫面）

