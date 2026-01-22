啃老兒37刀砍死父母 廢死聯盟新貼文遭灌爆

廖聰賢不滿父親阻攔母親給零用錢，竟亂刀砍死2人。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區36歲廖聰賢長期啃老，卻又不滿父母沒按時給零用錢，17日晚間持長刀狂砍雙親37刀致死，新北地方法院已裁定羈押禁見。命案曝光後，「台灣廢除死刑推動聯盟」在社群平台發文介紹書展講座與刑罰制度議題，隨即引發大量網友留言灌爆，再度掀起網路對於死刑存廢的討論。

廖嫌父母平時賣蔥油餅維生，而廖嫌長期無業，僅拿雙親的零用錢過活，但他不滿每月5000元太少，又認為父母沒按時給零用錢，因此17日晚間拿出開山刀向75歲母親討錢；67歲父親返家後見狀，雙方爆發激烈口角，廖嫌隨後竟朝雙親瘋狂揮砍37刀，兩人不幸慘死。廖嫌逃亡45小時後落網，偵訊時異常冷靜、毫無悔意，描述行兇過程語氣平淡。法院認其涉犯重罪且有逃亡滅證之虞裁定收押。

命案發生後，廢死聯盟於21日在臉書粉專發布2場書展講座活動消息，內容包括「刑罰」新書與探討「死刑與無期徒刑」等，並提到「沒有廢死的台灣，為何要有『終身監禁不得假釋』的討論與戰場」、「除了操弄情緒外，『終身監禁不得假釋』還會帶來許多恐怕未曾想過的弊端」、「『終身監禁不得假釋』的擔憂，完全奠基在一個還沒發生的平行時空下，所產生的幻想」等內容。

貼文內容隨即引發網友撻伐，不少人認為在這種命案下談刑罰政策令人無法接受，「死刑的重量有多重我不知道，但你們被全民唾棄成這樣，還有臉一直發幹文，你們臉皮的重量肯定重的不得了」、「死刑不要，終身監禁也不要，執行長乾脆攤牌直接說想要台灣的法律部門全部關門好了」、「不死刑不無期，出獄後通通放廢死聯盟的成員家裡面」。

另出現一票網友針對命案在留言區表示，「連砍死雙親的你們也坦，要不要把這些畜牲帶回去自己養」，「你們到底哪裡有問題，雙親欸」、「講的真好，交給你們帶回家照顧」、「請廢死聯盟將拭親那個畜生帶回家供養」。

