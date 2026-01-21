啃老子37刀殺雙親！廢死聯盟發文轟「終身監禁」遭灌爆：乾脆唯一緩刑

社會中心／林昀萱報導

啃老逆子廖聰賢37刀殺害雙親遭收押。（圖／翻攝畫面）

去年底才發生張文在台北街頭無差別攻擊釀4死11傷的悲劇；近日新北市蘆洲又驚傳廖姓夫妻遭36歲啃老逆子廖聰賢持刀砍殺37刀身亡事件，社會人心惶惶。在這敏感時間，廢死聯盟又發文指出「終身監禁不得假釋」是在操弄情緒、製造另一種死刑，引起撻伐。

社會不平靜，廢死聯盟臉書21日發文分享「為什麼終身監禁不得假釋製造了另一種死刑？」指出「終身監禁不得假釋」通常被沒有死刑的國家當替代方案，但沒有廢除死刑的台灣，為什麼突然要有這一波討論與戰場？廢死聯盟指出，2025年藍白、行政院相繼提出各自針對「終身監禁不得假釋」的版本。然而台灣2006年才修正刑法，拉高無期徒刑申請假釋的門檻至25年，修法後至今沒有收容人符合這個條件。白話來說，這些所謂的討論與擔憂，完全奠基在一個還沒發生的平行時空下，所產生的幻想，痛斥「除了操弄情緒外，終身監禁不得假釋還會帶來許多恐怕未曾想過的弊端。包含監所的超收、監所管理員的崩潰，甚至壓縮到其他自由刑收容人的教化與矯正資源。」

一篇貼文再遭網友嗆爆，許多人不以為然留言：「沒關係，重刑犯假釋後，都由你們來管，送到你們家」、「死刑的重量有多重我不知道，但你們被全民唾棄成這樣還有臉一直發Ｘ文，你們臉皮的重量肯定重的不得了」、「被害者的人權在那邊？假道學、假仁假義，你們這些幫兇」、「你們到底哪裡有問題？如果今天事情發生在你們身上？雙親欸！如果發生在你們身上你們還可以那麼冷靜，再來講這些Ｘ話」、「連砍死雙親的你們也袒，要不要把這些畜牲帶回去自己養」、「加害者有人權，請問被害者的人權呢？」「誰也不想終身監禁，問題是你們有沒有想過為什麼會發生終身監禁」、「廢死聯盟滾回你們的地方吧！不要來台灣」、「笑死，乾脆六法全書唯一緩刑算了」。

