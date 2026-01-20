啃老男廖聰賢移送！ 親友捶窗怒吼：殺自己父母對嗎？

2家屬上前敲窗。（圖／記者游承霖攝影）





新北市蘆洲啃老逆子廖聰賢，宣稱不滿父母從小管教就相當嚴厲、加上每月僅5千零用錢，忍無可忍下，持刀殺害雙親，今天（20日）下午做完筆錄，移送新北地檢署複訊時，死者家屬及親友從昨晚就在分局外守候，一見到警車要將廖嫌移送出去，忍不住上前敲車窗要廖嫌下車，辱罵「畜生」等語，更質問「殺自己父母這樣對嗎？」

警方將廖嫌移送。（圖／記者游承霖攝影）

據了解，死者的姪子等親友，從昨天（19日）晚間得知廖嫌落網後，就在分局外持續守候，而蘆洲分局為防止移送時家屬上前毆打廖嫌，因此特別改由地下室移送廖嫌。

藍衣男、平頭帽踢男上前捶車窗。（圖／記者游承霖攝影）

相關親友聞訊也跑到地下車道口守候，一見到載有廖嫌的偵防車開出，立刻衝上前拍打車窗，忍不住痛斥「畜生下來啦」、「出來啦」、「殺自己父母這樣對嗎？」等語。

藍衣男、平頭帽踢男上前捶車窗。（圖／記者游承霖攝影）

