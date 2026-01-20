啃老男殘殺父母 親友堵警車罵畜牲

17日凶殘殺害父母的廖聰賢，20日被移送新北地檢署偵辦，死者親友衝到警車旁拍打車窗怒罵「畜牲、垃圾」。（吳嘉億攝）

新北市36歲男子廖聰賢17日凶殘殺害67歲父親及75歲母親，父母共身中37刀慘死，廖嫌逃亡2天後落網，警訊後於20日移送新北地檢署，親友氣憤拍打警車車窗大罵「出來！畜牲、垃圾」、「殺自己父母對嗎？」檢方認為廖嫌涉犯殺害直系血親尊親屬罪，且罪嫌重大、有逃亡、滅證事實，向新北地院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，廖父與廖母17日在新北市蘆洲區租屋處慘遭獨子廖聰賢殺害，廖父身中24刀、廖母遭砍13刀，2人倒臥血泊慘死。廖嫌案發後先騎機車到三重，再轉搭計程車到新莊，逃亡期間在新莊體育園區周遭遊蕩，晚間則睡在園區施工工寮內，並曾漫步到新莊警分局附近徘迴，監視器畫面可看到他神情呆滯茫然，落網時身上僅剩現金587元。

據悉，廖嫌無業沉迷遊戲，是名符其實「啃老族」。廖嫌供稱，從小父親會動手打他跟媽媽，媽媽也會跟著打，他在暴力陰影下長大，導致自閉傾向，前陣子還遭母親以刀劃傷臉部，才會在1周前上網買開山刀防身。17日晚間因母親未給生活費，持刀發生爭吵，正巧父親返家撞見大怒斥責，才會憤而持刀砍殺父母。

死者親友直言，廖嫌是父母40歲時才求神明得到的獨子，每天靠賣蔥油餅辛苦養育，但他從20幾歲就只會伸手要錢，每次索討數千元不等，1個月下來至少3、4萬元，根本不是他所說的每月5000元生活費，怒轟他就是好吃懶做。

此外，案發後竟有詐團假冒被害人家屬名義募款，家屬發表聲明澄清並無「蘆洲蔥油餅老夫妻命案」或家屬名義募款之事，此為不實詐騙，家屬只希望安靜處理後續事宜，懇請大眾尊重隱私，切勿轉發未經證實的募款資訊，以免愛心被有心人士利用。