啃老男殺父母！不滿每月零用錢只給5千 落網又辯「從小被打罵到大」

社會中心／陳韋劭報導

廖聰賢殺害雙親逃亡2天後落網。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，男子廖聰賢（36歲）不滿父母親每個月僅給他5000元零花錢，雙方發生爭執，廖男持開山刀砍殺雙親致死。廖男落網後辯稱因不滿父母長期嚴格管教而犯案，還說「從小被打罵到大，已經忍很久了」。警方表示，嫌犯供詞仍待釐清，全案正依殺害直系血親尊親屬罪偵辦中。

廖聰賢平日無業，偶爾打零工維生，其父母平時則以販賣蔥油餅為業，廖因缺錢花用常與父母要錢。事發當天，廖男不滿父母每月只給5千元的零花錢，因此向母親抱怨，結果又與父親發生衝突，遂拿出預藏開山刀先砍殺父親後再殺死母親。

死者夫妻每週日原本都會與親友聚會，18日當天卻遲遲未現身，親友致電都聯繫不上人，擔心2人發生意外到死者住處查看，撥打對方手機門內傳出鈴聲卻無人應門，找來鎖匠開門後，赫然發現夫妻全身是血慘死在客廳。

警方在兇嫌機車內查獲開山刀。(圖／翻攝畫面)

警方調查，廖姓死者17日晚間9點返回住處後未再出門，而死者的兒子廖聰賢於晚間9點31分下樓騎車離開，且無法取得聯繫，因此鎖定他涉有重嫌。廖姓男子（67歲）與許姓妻子（75歲）身上總共有37處刀傷，初判遇害時間為17日晚間，夫妻倆手部皆有嚴重的防禦性刀傷，顯示生前曾絕望地徒手抵擋逆子的瘋狂砍殺。

警方指出，廖男犯案後逃離現場，期間曾3次變裝、刻意不用手機規避查緝，，第一天藏匿在新莊體育館附近工地，第二天在周邊四處遊蕩，19日晚間6時許，新莊分局巡邏警員在新莊新泰路發現逃逸的廖嫌，隨即將他逮捕歸案，當時他身上僅剩587元，員警另起獲血衣、開山刀等證物。

廖男落網後辯稱不滿父母長期嚴格管教而犯案，今年更提出要斷絕金援，向父母要錢時，有時會不給他，才會預謀犯案，兇刀是兩個禮拜前在網路買的，他自稱當時「先殺父親再殺母親」，全案警方正依殺害直系血親尊親屬罪偵辦中。

