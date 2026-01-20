啃老逆子弒親過程曝光！ 先砍父再砍母狂砍37刀

廖聰賢被移送新北地檢署。（圖／記者游承霖攝影）





新北市蘆洲發生震驚社會的人倫慘案，36歲啃老男廖聰賢，狠心殺害擺攤販賣蔥油餅的雙親，最終在新莊地區落網；廖嫌偵訊時如昨晚所述，不滿父母從小就對他相當嚴格，對他打罵，案發當晚先向母親討錢，又被父親碎念「整天要錢」，才會持網路上買來的開山刀，先砍父親，見父親已無法抗能力，才轉頭砍向母親。

廖嫌宣稱，該把開山刀是3天前取貨，在網路平台花費1100元購買的，起初宣稱是防身，後續又改口稱預謀，後續又回稱是防身用，對於買刀細節交代不清。

廣告 廣告

廖聰賢昨晚被警方逮捕帶回蘆洲分局。（圖／記者游承霖攝影）

廖嫌更宣稱，從小爸爸就會動手打她跟媽媽，而媽媽情緒也有問題，也會動手打他，他在父母嚴厲管教下場大，從小就只有5千元零用錢，就這樣過了20多年。

廖嫌說，17日晚間9時許，因自己身上只剩1千多元，因此先向75歲許姓母親討要5千元零用錢，起初母親要給不給的，但最後還是有給，後續父親返家又被碎念「整天要錢」，才會持刀砍向父母。

廖嫌宣稱，案發當下，他在客廳家門口處，先持刀砍向父親，連砍父親多刀，將他砍到無力反抗後，隨即將屠刀轉向母親，連砍母親多刀，就連頭骨都被砍到塌陷。

後續見父母倆都已倒臥血泊，也不管2人死活，顧自清洗開山刀，將犯案當下的外衣、外褲換下，穿上2件外套後，拎著側背包、後背包就離家。

廖嫌持開山刀殺害雙親。（圖／翻攝畫面）

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

啃老男廖聰賢移送！ 親友捶窗怒吼：殺自己父母對嗎？

打臉廖聰賢！親友曝他月拿4萬 啃老不幹事榨乾蔥油餅父母

早有預謀！啃老嫌廖聰賢網購開山刀 冷血砍雙親37刀

