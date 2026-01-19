啃老逆子殘殺父母！數十刀「劈到見骨」血幾乎流乾…頭遭撞凹死狀超悽慘

社會中心／陳弘逸報導

新北蘆洲區近日發生駭人的逆倫血案，36歲廖姓獨生子涉嫌殺害父母後逃逸，於新莊區落網。（圖／記者莊淇鈞攝影）

新北蘆洲區近日發生駭人的逆倫血案，36歲廖姓獨生子涉嫌殺害父母後逃逸，因親友聯繫不上這對老夫妻，報警登門查看，才發現這起命案。初步檢視死者傷勢，2人分別身中數十刀以上，命案現場留有大量血跡，且案發後隔天才被發現，體內血液幾乎流光，且遺體遭劈砍處幾乎刀刀見骨，頭部還有疑因猛烈撞擊造成的明顯凹陷情形，顯見殺意甚深，兇嫌廖男落網後全案殺害直系血親尊親屬罪偵辦。

回顧此案，廖男於17日疑因跟家人討錢未果，竟在當天殺害67歲廖姓父親與75歲許姓母親；直到18日下午，親人因遲遲聯繫不上這對老夫妻，驚覺有異，向轄區警方求助，並在警方陪同下，請鎖匠開門察看，竟發現2人身中數刀倒臥客廳，現場血跡斑斑，才揭露這起命案。

命案現場血跡斑斑，鑑識人員入內幾乎無處站立。(圖/翻攝畫面)

當時警方派鑑識人員到場採證時，為保全證據，避免踩踏到血跡，入內幾乎無處站立，研判他們遭劈砍，大量失血，案發後隔天才被發現，導致體內血液幾乎流光。

初步檢視死者傷勢，父親後腦、左手、左手肘有至少24處刀傷，其中雙手的刀傷，顯見生前曾有抵抗、搏鬥跡象；母親則是後腦、背部、左右手有至少13處刀傷，砍劈處幾乎刀刀見骨。

此外，死者頭部還因猛烈撞擊，有明顯凹陷情形；顯見廖男手段極其兇殘，且殺意甚深；他於1月17日行兇後逃逸，直到19日傍晚6時15分在新莊區新泰路被逮，警方從機車內搜出疑似犯案用的開山刀；他落網後，供詞反覆，對案情描述不清，警詢後，依殺害直系血親尊親屬罪偵辦。

