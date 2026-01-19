啃老逆子殺害蔥油餅夫妻！ 鄰居曝：曾聽到喘息聲

李姓房東受訪。（圖／翻攝畫面）





新北市蘆洲傳出蔥油餅夫妻遭啃老逆子殘忍殺害的人倫悲劇，廖姓丈夫與許姓妻子，被發現身中10餘刀倒臥血泊中，已經明顯死亡，而殘忍殺害夫妻倆的兇嫌竟是他們的獨生子，犯案後騎乘機車離去，再轉搭計程車逃逸，目前仍在新北市境內，警方全力追緝中；而根據房東的姪女轉述，事發當天曾聽到不明喘息聲，此外，鄰居也曾聽到敲擊地板、牆壁的聲響，也曾聽到吵鬧聲。

李姓房東的姪女就住在案發地點對面，他接受媒體採訪時，透露曾聽到不明的喘息聲，沒想到會發生駭人命案，忍不住直呼「可怕」，房東則說，當下聽到警方通報時，蠻驚訝竟然會變成這樣。

廣告 廣告

房東更進一步表示，這對夫妻向他們家承租房子已有20至30年之久，從他的父親就開始承租，以每月1萬元承租2房1廳1陽台的居住空間，另附有停車位，停放他賴以維生的蔥油餅餐車。

李姓房東表示，夫妻倆為人和善，人都很好，但每月除了收租外，與他們交流不多，平時都是8號收租，但他們都會提前給付房租；至於兒子的部分，則比較少遇到，因此並不清楚他的狀況，也不清楚一家三口家庭狀況是否和睦。

附近鄰居則透露，前天（17日）下午4時許，曾聽到樓上出現敲擊地板、牆壁的聲響，此外，另名鄰居也表示，前天晚間9時許，曾聽到爭吵聲響，沒想到會發生這麼可怕的命案。

警方到場採證。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

蔥油餅夫妻遭啃老逆子冷血殺害 房東不捨：他們人很好

新北啃老男10多刀殺雙親！ 監視器錄下冷血犯案過程

蘆洲夫妻身中10餘刀倒臥血泊 兒離家失聯涉嫌重大

