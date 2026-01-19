啃老逆子! 獨生子涉嫌手刃雙親 警電眼追緝"新莊逮人"

社會中心／綜合報導

新北市蘆洲地區，驚傳雙屍命案！一對老夫妻，身中十多刀，陳屍客廳！警方調閱監視器，發現嫌犯正是他們的獨生子！他犯案後，騎車到三重，接著搭乘小黃逃逸！警方調閱監視器追緝，在新莊逮到人。

戴著安全帽、口罩，在警方的戒護下，緩緩走進警局。涉嫌殺害年邁雙親的廖姓男子，週一晚間，終於落網。時間回推到18號中午，公寓一樓，女子焦急來回踱步，手裡拿著手機急得打給警方，她因為聯絡不上親戚，驚覺出事了，員警帶來鎖匠破門入內，驚見一男一女陳屍客廳氣絕多時！公寓綠色鐵門被綁上封鎖線，附近鄰居都納悶，這對夫妻好好的怎麼遭殺害，警方調查發現，事發當晚，有人聽到屋內傳出爭吵聲。死者房東：「傍晚九點多有聽到，有聽到那個就是吵雜聲音，乒乒乓乓啦，然後又有那個女人的喘氣聲，就是類似好像很辛苦的樣子。」

當地里長：「隔壁的有聽說在吵架，很大聲的吵架，而且有人在奔跑，聽到一個女人在尖叫的聲音。」這起雙屍命案，發生在新北市蘆洲地區，17號傍晚九點多，死者是67歲的廖姓男子與他75歲的妻子，他們被發現時，頭部重創，身上有37處刀傷，刀刀見骨，整起命案會曝光，是因為夫妻倆的親戚，突然聯繫不上他們。理髮廳老闆娘：「啊就是因為她（死者）每個禮拜，都會去她妹妹那邊玩，消遣撲克牌，她妹妹就說，欸奇怪今天怎麼沒有打電話來，然後就一直打電話給他們，他們就都沒有接到電話，然後兩夫妻才來這邊找他們。」



廣告 廣告

蘆洲啃老逆子疑「持開山刀手刃雙親」 警電眼追緝新莊逮人

蘆洲雙屍命案，嫌犯週一晚間落網。（圖／民視新聞）

親戚訝異，原來兇手疑似就是夫妻倆，36歲的獨生子！他犯案當天，與母親都待在家，直到晚上9點多，父親回家後，短短半小時內，持開山刀砍殺雙親。痛下毒手後，他更換衣物，接著就騎車前往三重。週一晚間，廖姓男子疑似身上沒錢，在新莊運動公園閒晃，當場被巡邏員警，逮個正著。蘆洲警分局副分局長林子翔：「今天晚間六點多左右，在新莊的巷弄內，我們專案小組發現他的蹤跡，上前喝令他趴下，他也乖乖地配合，最後上銬將他逮捕。」法醫高大成：「如果敲的地方出血量很多，比如說瘀青那就表示說先敲再殺，先打或殺才會出血明顯，這個打的地方。」

蘆洲啃老逆子疑「持開山刀手刃雙親」 警電眼追緝新莊逮人

蘆洲雙屍命案，嫌犯週一晚間落網。（圖／民視新聞）

嫌犯平常窩在家當啃老族，沒工作，整天玩電腦遊戲。每個月都會故定跟父母拿5千元生活費，11年前還因為持有三級毒品遭裁罰。究竟這回，到底是什麼原因，讓他狠心殺害年邁雙親，還有待檢警，進一步釐清。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：蘆洲啃老逆子疑「持開山刀手刃雙親」 警電眼追緝新莊逮人

更多民視新聞報導

蘆洲逆倫血案！夫妻遭砍30多刀慘死 兒疑搭計程車逃逸

蘆洲老夫妻雙屍命案 37歲兒子新莊落網

蘆洲開山刀命案「兒砍父母37刀」！遭逮辯稱6字預謀動手

