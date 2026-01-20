啃老逆子37刀狠弒雙親! 父母雙手滿佈"防禦性刀傷"

社會中心／綜合報導

竟有這樣的逆子！36歲的獨生子長期無業啃老，竟然因為要不到5千元，殘忍連揮37刀，疑似先砍死母親，再殺趕回家的父親。初步相驗，父母雙手滿布刀痕，顯然是驚恐舉起雙手擋刀，遭活活砍死。逆子逃亡還變裝躲藏，但隔天就落網，供稱兩周前買開山刀，證明預謀殺人，依弒親罪法辦。

廖姓嫌犯vs.記者：「良心會不會過意不去。」戴著安全帽、口罩，在警方的戒護下，緩緩走進警局。他就是狠心殺害父母的逆子廖聰賢，平時遊手好閒，36歲還無業啃老，只因為要不到5千元痛下殺手！連揮37刀，把雙親活活砍死。法醫高大成：「血跡會那麼多大概就是因為，砍的沒有到要害但是出血量很多，表示被砍的人一直有反抗，所以血一直噴一直噴噴得滿地都是。」逆子1/17日晚間行兇後拿走千元，先騎機車逃跑閒晃，深夜10點丟棄改搭小黃，再徒步逃亡。1/18中午，親友聯繫不到老夫妻，報警破門，才發現這起逆倫血案！過程中外套多次穿脫變裝，並把手機關機，買超商食物坐在路邊果腹，也沒有投宿旅館，直接在路邊長椅倒頭就睡，警方地毯式搜索追，1/19日晚間在街頭發現立刻逮捕！

蘆洲警分局副分局長林子翔：「在新莊的巷弄內，我們專案小組發現他的蹤跡，最後上銬將他逮捕。」蘆洲分局副分局長鄭志忠：「掌握犯嫌逃逸地點，以新莊體育館附近為中心，周邊小巷弄徒步移動躲藏。」嫌犯聲稱，因從小被父母打罵到大，長期嚴格管教讓他忍無可忍，早就想殺死父母，兩周前預謀買開山刀放在家，當天他不滿母親長期只給一個月5千元，甚至父親揚言斷掉金援，大吵之下引爆殺機。









爸爸至少被砍24刀，媽媽至少13刀，顱骨還被砍到凹裂，週二下午將進一步相驗。正值壯年卻不好好工作，反而怪罪父母不給錢，這樣的逆子，引發公憤！

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

