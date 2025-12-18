啃老逆孫當街街暴打75歲失智嬤 誇張畫面全曝光

1名26歲無業的孫子向患有失智症的75歲阿嬤要錢不成，竟在街頭動手拉扯阿嬤頭髮、安全帽強撞阿嬤頭部、數次拍打阿嬤頭部。（翻攝自臉書@伸港小鎮）

傻眼！彰化縣伸港鄉1名26歲無業的孫子向患有失智症的75歲阿嬤要錢不成，竟在街頭動手拉扯阿嬤頭髮、安全帽強撞阿嬤頭部、數次拍打阿嬤頭部。對此，和美警分局表示，全案將朝傷害直系尊親屬未成傷罪、違反家暴法等進行偵辦。

有網友今（18日）於臉書社團「伸港小鎮」公布一段監視器畫面，詢問「順便問廣大的網友們，有人認識騎機車的男生嗎？怎麼敢這樣動手打老人阿！」只見畫面顯示，1名機車騎士先是巴了一下阿嬤的頭，在阿嬤往前走幾步後，騎士往前騎一點竟一手抓住阿嬤的後領子，接著拿戴著安全帽的頭撞上阿嬤的頭，阿嬤痛到身體軟一下，但騎士仍揪著用另一隻手連打頭數次，最後騎士手一放，阿嬤直接往後倒地。

廣告 廣告

孫子要錢不成，竟動手毆打阿嬤。（翻攝自臉書@伸港小鎮）

此時，後方出現一名灰衣男子看不下去出聲制止，並疑似迅速撥打報警電話，騎士很快就揚長而去，獨留下倒地的阿嬤與見義勇為的男子。該篇貼文釣出和美警分局伸港分駐所留言回應：「各位鄉親早安：本所已了解該案案情及相關涉案人員，並進行相關處置，感謝各位鄉親的關心。伸港分駐所敬祝 各位平安、身體健康。」

據《自由時報》報導，和美警分局調查，26歲男子長期無業在家，常向患有失智症的75歲阿嬤索取生活費，事情發生於昨（17日）19時許。和美警分局指出，伸港分駐所獲報後立即派員探訪，經查遭施暴的75歲婦女患有失智症，動手男子則為其26歲的孫子，孫子昨晚向阿嬤要錢，但因阿嬤並無多餘錢財才動手。經告知阿嬤的兒子並請其檢視陳婦身體並無大礙，又因她因失智無法製作筆錄，將由兒子帶同製作筆錄。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

韓女命喪東京街頭！年下男友家暴3天後犯案 警一查又添2罪

扯！日本政府曝個資給分居家暴尪 女子傻眼急搬家

案情急轉！律師曝「黃明志毒品尿檢呈陰性」 吸毒指控恐生變