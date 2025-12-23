啃老釀火警...小港男子金援被斷 疑縱火自家住宅送醫插管

長期啃老的張姓男子與母親爆發口角後，住家隨後便起火燃燒。讀者提供



高雄市小港區昨（12/22）晚發生民宅火警，長期失業的53歲張姓男子疑似向母親索討生活費不成，兩人爆發口角，張母無奈前往派出所聲請保護令，隨後回家發現住家火警，警消獲報後出動14車37人前往搶救，並於2樓救出張男，當時意識昏迷，送醫急救，目前插管觀察中，生命跡象穩定。

據了解，張男與母親常因金錢發生爭執，與周遭鄰居亦不睦，曾揚言燒屋。火警發生前，母親晚間9時向派出所申請保護令，豈料人都還沒離開派出所，又被通知住家失火，張母趕緊返回住家。

張母則透露，兒子長期無業無固定收入，生活費全由她提供，樓下出租洗衣店亦為家庭收入來源，因斷絕金援，兒子屢次爭吵，迫使她聲請保護令。

警方指出，張男曾放話燒屋，不排除蓄意縱火可能，確切起火原因仍需消防局火災調查科鑑定。火場搶救時，消防隊破門發現張男已昏迷，小港警分局協助送醫，目前醫院回覆生命跡象穩定，持續插管觀察，至於是否涉及縱火仍待消防局火調科報告確認。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

