啃老、拒負責人生？弒親、北捷殺人案背後的「自絕於社會」共通點 媒體人嘆：誰都救不了

蘆洲逆子廖聰賢弒親案引發社會討論，外界關注成年子女長期依賴家庭、拒絕融入社會的潛在風險。（翻攝畫面）

新北市近日發生震驚社會的弒親命案，36歲男子廖聰賢長期在家啃老，因不滿向父母索要增加零用錢遭拒，竟持開山刀殺害雙親。同樣引發高度關注的，還有去年（2025）12月19日北捷隨機殺人案，27歲凶嫌張文長期無業、與社會疏離，主要依賴母親金錢接濟。對此，資深媒體人「莎莉夫人」 透過社群平台提出觀察，點出兩起案件在行為模式上的相似性。

為何兩起命案會被放在一起討論？

「莎莉夫人」在臉書發文指出，無論是弒親的廖聰賢，或北捷隨機殺人的張文，兩人皆呈現出長期脫離社會、拒絕他人介入人生選擇的狀態。她形容，這類型的人「不喜歡被管，也不願被要求」，強調自主，卻同時拒絕為自身生活與未來承擔責任。

莎莉夫人也提到，兩起案件中，家屬雖然難以真正走進孩子的內心世界，但仍選擇以金錢支援作為最低限度的照顧方式，只為確認孩子能夠基本生存。

社會安全網真的失靈了嗎？

針對外界在北捷隨機殺人案後，出現「社會安全網是否出現破口」的討論，莎莉夫人提出不同角度的看法。她認為，若一個人是主動切斷與社會的連結，即使制度再完善，也未必能即時介入或產生作用。

她強調，這並非單一制度或政策的問題，而是涉及個人選擇與長期生活狀態的複雜交織。

斷金援、逼自立真的可行嗎？

對於部分聲音認為，成年子女長期依賴家庭，與父母的教養方式或過度包容有關，莎莉夫人也提出現實層面的困境。她指出，理論上，要求成年子女離家或停止金錢支援，看似能迫使其自立，但在實際生活中，多數父母難以真正做到「完全放手」。

她認為，對許多父母而言，看著孩子挨餓、無處可住，往往比承擔經濟壓力更難以承受。

另一種選擇：自食其力的生活樣貌

文中，莎莉夫人也分享一段自身觀察的經驗。她提到，經常搭乘一名黃姓女子駕駛的計程車，該名駕駛與丈夫輪班工作撐起家庭。其兒子大學畢業後，曾投入多年補習準備公務人員考試，最終未能如願，接近30歲時選擇主動加入家中計程車行列，「爸爸年紀大了，夜間開車累又危險，我可以代爸爸的班」。

對此，母親擔心地問：「不嫌開計程車丟臉嗎？你大學生耶！要是開車載到同學、熟人，會不會不好意思？」體貼的兒子則回應，自己擁有正當工作，並不認為這樣的選擇有任何不妥。

自力更生是否等同成功？

「莎莉夫人」認為，未必每個人都能符合父母或社會期待，成為所謂的成功典範，但只要願意自食其力、為人生負責，就是值得肯定的選擇。她也表示，能體諒父母辛勞、主動承擔家庭責任的孩子，走向極端行為的風險相對較低。

