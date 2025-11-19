商之器科技20日出席華南永昌證券法說會

商之器（8409）將於明（20）日出席由華南永昌證券召開的114年度法人說明會。該公司以創新及醫療AI為核心，結合醫療設備、新興應用市場及產品升級，形成「AI驅動、品牌深化、技術創新」三環成長架構，今年前三季累計營收約1.7億，較去年同期成長65.56%，營運動能持續提升。

商之器科技公司成立於1988年，總部位於內湖，為國內醫療影像系統(PACS)之領導廠商，專注於智慧暨行動醫療系統之研發、行銷及建置等相關服務，於智慧醫療領域深耕30餘年，全球有3,500家醫療院所使用EBM產品。

公司於2022年3月協助國內龍頭台大醫院全院完成PACS系統的汰換，加上新產品行動醫療及AI平台持續優化，公司品牌效益已在業界闖出名號，2024年與慈濟醫院進行醫療軟體合作計劃。近年研發推出的產品組合，除了PACS系統外，AI平台更與業界AI廠商深度整合，藉由客戶群，提供AI加值服務及研發整合運用。展望2025年，全球醫療影像產業正處在關鍵轉折：檢查量快速成長、醫護人力不足，讓醫院從「買設備」轉向更重視 軟體的效率、流程整合能力，以及能否真正創造臨床價值。

過去的影像系統與 AI 多半是被動輔助；而今天，真正能提升效率的，是能主動監測、主動分類、主動提醒異常的智慧影像平台。這需要深厚的底層技術、長期資料鏈結與跨系統整合能力。同時，醫院的 ESG 要求也快速提升。傳統影像光碟造成的等待、遺失、不相容與運送碳排，都不再符合現代醫療需求。因此，我們大力推動 以手機作為影像儲存與交換的方式，減少醫院負擔，提升流程效率，也協助醫院在 ESG 面取得實質成果。

商之器的技術佈局正是圍繞這些不可逆的產業趨勢：從影像走向流程、從被動走向主動、從設備走向智慧化、從光碟走向行動化。這些方向也使我們在未來的醫療影像生態系中具備更明確的技術優勢與角色定位。

該公司並以三大成長策略來提升營運績效：1.醫療AI驅動成長循環: AI平台整合自研與外購AI模型，提供完整AI應用生態，成為公司主要成長引擎。透過跨院部署與臨床擴充，AI平台帶動醫院黏著度及訂閱收入成長，形成持續性的加值循環。

2.以關鍵客戶拓展垂直市場:聚焦重點醫學中心及集團醫院，深化AI應用與行動醫療整合，建立成功案例。並持續將成熟應用擴散至診所與寵物醫療市場，擴大新興應用場域，提升市場滲透率。

3.產品升級與新產品動能延伸: 新世代醫療影像系統與AI整合產品持續推出，強化使用者體驗與臨床效益。藉由既有品牌信任基礎及行動化導入策略，推升整體毛利與產品續航力。