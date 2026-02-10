「商人的鼻子最靈」魏哲家助攻高市早苗選情 劉寶傑：台積電盼東亞情勢穩定，日本嚇阻中國避免戰爭

（圖／翻攝日本首相官邸）





台積電董事長魏哲家日前赴日本首相官邸，親向首相高市早苗說明熊本二廠的3奈米生產計畫。魏哲家還秀出高市早苗在2021年出版的一本著作，讓高市早苗「驚掉下巴」！資深媒體人劉寶傑認為，魏哲家的舉動象徵企業界對東亞地緣政治與安全情勢的判斷轉變，認為企業考量的不僅是市場與投資布局，更包含區域穩定與戰略安全。

「商人的鼻子，魏哲家秀高市早苗著作，因為他聞到什麼？」劉寶傑在臉書撰文分析，日本內閣改選過程中有一個亮點，台積電董事長魏哲家拜訪高市早苗，順手從口袋拿出一本高市早苗於2021年出版的著作《邁向美麗、強韌、成長的國家—我的「日本經濟強韌化計畫」》高市驚訝到瞬間石化，嘴巴無法閉合。會面照片立即成為最佳宣傳炸彈。

劉寶傑指出，這個動作明顯經過設計，魏哲家當然知道日本在改選，當然知道這個動作會影響選情，當然知道這代表他明火執仗的為高市拉抬聲勢，但他為什麼要這麼做？

劉寶傑說，如果魏哲家或是台積電平常就喜歡介入政治，影響選舉，那就不足爲奇，但台積電向來謹守分際，從不做政治立場的表態，更何況是這樣赤裸裸的為高市助選。

劉寶傑表示，又或是台積電有求於日本，台積電要在熊本設3奈米廠，希望高市的支持，但這也不通，是日本主動期待台積電去設廠，魏哲家不用巴結，日本都會設法配合台積電的需求。這個動作反而可能引發在野不滿橫生枝節。

劉寶傑認為，唯一的理由是台積電希望高市領導的自民黨不但要勝選，而且是大勝。這樣的大勝有助於東亞情勢的穩定。台積電的技術已經獨霸天下，在商業競爭上取得好幾個世代的領先，各國政府無不千方百計希望得到台積電的青睞，唯獨戰爭的可能是台積電揮之不去的夢魘與不可承受的風險。

劉寶傑說，有趣的是，高市早苗是中國的眼中釘，很多自稱政治專家人士判斷，高市當選中國一定跳腳，中日關係一定緊張，連帶台海都可能陷入危機不是嗎？顯然台積電看法剛好相反。

劉寶傑強調，高市備戰的目的是嚇阻、止戰，讓中國不敢輕舉妄動。能夠對中國產生威嚇效果，才能避免戰爭的發生，看來這樣的邏輯符合台積電的判斷，適合台積電的利益。周邊國家，除了中國國民黨，這樣的看法已經成為主流。

劉寶傑抨擊，蕭旭岑最近鬧很多笑話，他說兩岸共賺世界的錢，但他沒有發現到商人的態度已經變了嗎，以前國民黨訪中，特別是連戰帶隊赴中南海，身邊冠蓋雲集，身價非凡，但現在還有大老闆跟著去中國嗎？取而代之的是能夠在台灣吃黃仁勳的熱炒宴，才是身價，生意與訂單的保證。商人的鼻子最靈，看著魏哲家的動作，告訴我們很多事。

