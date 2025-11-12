「商仲女王」朱幸兒創辦「和氏璧國際物業」 進軍國際市場

有「商仲女王」之稱的朱幸兒重返商仲市場，並創立「和氏璧國際物業」，希望為華人投資者打造一個兼具信任、專業與國際視野的不動產投資平台。（和氏璧提供）

有「商仲女王」之稱的朱幸兒近日宣布創立「和氏璧國際物業投資顧問股份有限公司」（Jade Core Properties），正式重返商用不動產市場並擔任策略長，宣告以台灣為基地、整合國際資源，為華人投資者打造一個兼具信任、專業與國際視野的不動產投資平台。

朱幸兒擁有近30年商用不動產資歷，曾任戴德梁行協理、創立第一太平台灣分公司，並在世邦魏理仕歷任台灣區董事總經理、中國華東區董事總經理與台灣董事總經理等職，主導多項百億級交易案。

她表示，長期在外商體系中歷練，看見亞洲資金在全球市場的流動與崛起，因此決定以台灣為基地，整合國際資源與專業人才，打造屬於華人市場的專業不動產顧問品牌。

「和氏璧國際物業」以國際不動產投資與顧問服務為主要業務，將於2026年上半年分別於越南胡志明市與馬來西亞吉隆坡設立分公司，展現「立基台灣、深入亞洲、布局全球」的企業藍圖。

公司業務涵蓋4大領域，包括：國際不動產投資顧問、跨國開發案合作、高端資產配置諮詢，以及商業與工業地產銷售與租賃顧問，服務內容從市場研究、物件篩選、交易流程到資產管理一應俱全。

和氏璧國際物業執行董事江婷指出，在全球資金鏈快速重組的時代，台灣正站上國際資本流動的關鍵樞紐位置。不動產競爭的關鍵，不僅在資金，更在於專業判斷與國際連結能力。

根據和氏璧國際物業團隊成員多年顧問經驗，無論外資或台灣投資人布局海外，皆以「政治與法律穩定、貨幣自由流通」為前提，並重視風險調整後報酬（risk-adjusted return）與自有資金報酬率（ROE）。投資決策除重視收益穩定與出場機制外，亦強調資本結構彈性與全程嚴謹盡職調查。

