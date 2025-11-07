「商仲女王」朱幸兒復出創業 預測明年房市「仍辛苦」

朱幸兒今天宣布創辦「和氏璧國際物業」，將和外商商仲一較高下。（圖／林榮芳攝）

有「商仲女王」封號的朱幸兒，今（7）日宣布，創辦「和氏璧國際物業投資顧問公司」，強勢回歸商用不動產市場。對於即將到來的2026年房市，她以24節氣「霜降」來形容，預料房地產從業人員2026年仍將是辛苦的一年。

朱幸兒過往經常以24節氣來預測台灣房市發展，再度回歸商用不動產市場的她認為，「霜降」是秋天最後的節氣，代表的是「冷靜」，因為台灣房市還沒有到真正的「寒冬」。

她指出，台灣房市在2023年達到高點後，2024年及2025年開始反轉而下，面對全球資金的流動，台灣資金有向外投資，流失之虞，另台灣民眾對房市信心不足，都將減緩2026年房市的爆發力，無法立即向上彈升。因此，房地產從業人員在2026年將是辛苦的一年，直至年底，當AI產業的進駐，帶動相關的發展，市場才有可能慢慢復甦起來。

和氏璧今舉辦開幕記者會，正式對外宣布成立，朱幸兒擔任策略長及創辦人；曾任CBRE資本市場董事、Savills海外住宅部主管的關蕙君，則出掌和氏璧總經理。

上午才剛辦完開幕記者會，和氏璧接著下午即舉辦百人越南房地產投資說明會。（圖／林榮芳攝）

朱幸兒從英文老師、英文秘書，到戴德梁行DTZ高層主管、創辦第一太平戴維斯Savills台灣分公司、進入世邦魏理仕CBRE擔任董事總經理、董事長再到升任中國華東區董事總經理，國內5大外商商仲，她就待過3個，一路走來，戰功彪炳，像是富邦人壽以100億元買下環亞百貨，就是她的代表作。

朱幸兒表示，她投入國際不動產顧問產業近30年，見證亞洲資金在全球市場的發展與變遷，創立和氏璧的初衷，是希望以台灣為基地，整合國際資源，為華人投資者打造一個兼具信任、專業與國際視野的不動產投資平台。

朱幸兒指出，和氏璧已陸續與國際跨國企業，及台灣本土的不動產顧問公司結盟合作，包括英國Berkeley Group、新加坡商Banyan Tree悅榕集團、日本City Homes、越南Kansas Capital，及微風廣場、桃竹苗在地的吉富工商地產、台南客觀國際開發、高雄天威商用不動產等。

她表示，目前的主力業務有2個方向，一個是以國際投資布局為主的海外不動產，包括住宅、商辦；第二個是國內大型商用不動產交易案，目前手中已有2筆總交易金額達30億元以上的案子。

朱幸兒表示，和氏璧已進行多筆的日本、越南等海外不動產案件，正陸續進行展銷說明會；接下來也計畫在越南胡志明市設立分公司、在馬來西亞吉隆坡設立分公司，預計2026年第一、二季，可望陸續成立。

