「商仲女王」朱幸兒復出創業 預測明年房市「仍辛苦」
有「商仲女王」封號的朱幸兒，今（7）日宣布，創辦「和氏璧國際物業投資顧問公司」，強勢回歸商用不動產市場。對於即將到來的2026年房市，她以24節氣「霜降」來形容，預料房地產從業人員2026年仍將是辛苦的一年。
朱幸兒過往經常以24節氣來預測台灣房市發展，再度回歸商用不動產市場的她認為，「霜降」是秋天最後的節氣，代表的是「冷靜」，因為台灣房市還沒有到真正的「寒冬」。
她指出，台灣房市在2023年達到高點後，2024年及2025年開始反轉而下，面對全球資金的流動，台灣資金有向外投資，流失之虞，另台灣民眾對房市信心不足，都將減緩2026年房市的爆發力，無法立即向上彈升。因此，房地產從業人員在2026年將是辛苦的一年，直至年底，當AI產業的進駐，帶動相關的發展，市場才有可能慢慢復甦起來。
和氏璧今舉辦開幕記者會，正式對外宣布成立，朱幸兒擔任策略長及創辦人；曾任CBRE資本市場董事、Savills海外住宅部主管的關蕙君，則出掌和氏璧總經理。
朱幸兒從英文老師、英文秘書，到戴德梁行DTZ高層主管、創辦第一太平戴維斯Savills台灣分公司、進入世邦魏理仕CBRE擔任董事總經理、董事長再到升任中國華東區董事總經理，國內5大外商商仲，她就待過3個，一路走來，戰功彪炳，像是富邦人壽以100億元買下環亞百貨，就是她的代表作。
朱幸兒表示，她投入國際不動產顧問產業近30年，見證亞洲資金在全球市場的發展與變遷，創立和氏璧的初衷，是希望以台灣為基地，整合國際資源，為華人投資者打造一個兼具信任、專業與國際視野的不動產投資平台。
朱幸兒指出，和氏璧已陸續與國際跨國企業，及台灣本土的不動產顧問公司結盟合作，包括英國Berkeley Group、新加坡商Banyan Tree悅榕集團、日本City Homes、越南Kansas Capital，及微風廣場、桃竹苗在地的吉富工商地產、台南客觀國際開發、高雄天威商用不動產等。
她表示，目前的主力業務有2個方向，一個是以國際投資布局為主的海外不動產，包括住宅、商辦；第二個是國內大型商用不動產交易案，目前手中已有2筆總交易金額達30億元以上的案子。
朱幸兒表示，和氏璧已進行多筆的日本、越南等海外不動產案件，正陸續進行展銷說明會；接下來也計畫在越南胡志明市設立分公司、在馬來西亞吉隆坡設立分公司，預計2026年第一、二季，可望陸續成立。
看更多 CTWANT 文章
為千萬家產嗜血砍姊妹！目睹丈夫犯案 兇嫌妻崩潰哭喊：我該怎麼辦？
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這
其他人也在看
黃仁勳返台探神山「韓炸雞吃完還是想念台積排」/ 外資連六賣 台積電走弱大盤周線翻黑/傳產股發威 台塑四寶扛大旗撐盤｜Yahoo財經掃描
美股周四延續拉回走勢，四大指數全面收黑。道瓊指數下跌0.84%，標普500指數跌1.12%，那斯達克指數挫1.9%，費半指數更重挫2.39%。市場仍受美國政府停擺陰霾籠罩，加上人力資源機構公布10月裁員數暴增逾180%，引發對景氣下行的憂慮，儘管芝商所FedWatch顯示12月降息機率升至近七成，但投資人對經濟放緩的疑慮升溫，使美股承壓收低。科技股再度成為賣壓重心，AMD重摔7.27%、輝達跌3.65%，甲骨文與博通也雙雙走弱；台積電ADR下跌3.55%，同步拖累晶圓代工族群。 亞股今日全面承接美股跌勢，日股大跌607點，跌幅1.19%，韓股下跌1.81%，港股與上證指數亦同步走弱，區域資金轉向避險。 台股今（7）日開盤即走弱，盤中一度大跌逾270點，終場收在27,651.41點，下跌248.04點，成交金額4700.18億元，周線中止連5紅、回跌582點失守月線。權值股普遍走弱，台積電(2330)下跌5元收1460元，鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)同步收黑；不過，塑化與傳產股逆勢撐盤，台塑化(6505)漲近半根停板，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)漲幅逾2%至4%，勝悅-KY(1340)更強攻漲停。紡織股部分，受惠市場資金移轉資產題材，短線漲勢主要受資金避險、換季需求及資產重估動能推升，包括紡織龍頭儒鴻 、聚陽等都有亮眼表現。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 1 天前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 1 天前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
明年經濟成長率恐「不保三」！台經院點3原因:從6％變2.6％
台灣經濟研究院今（6）日公布2026年經濟成長率(GDP)預測，預期明年成長動能將趨於平緩，GDP可能「不保三」，約落在2.6％左右，但整體穩健。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
鴻海營收創高卻漲不動？重返250元後翻黑震盪 分析師看法出爐
國際電子代工大廠鴻海（2317）昨日公布10月營收，創下單月歷史紀錄，不過今日股價卻暫陷震盪，雖一度重新站回250元大關，但後續卻翻黑觸及246元。運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海昨日有資金先行卡位，包含長線與隔日沖資金，因此也跌不下去，不過早盤消化隔日沖賣壓才有機會再攻，下半場會比較有機會。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
小資族注意！二代健保擬改「年度結算」制 股民大反彈
即時中心／林耿郁報導小資族注意！衛福部長石崇良4日接受媒體專訪時表示，將推動修法，未來銀行存款利息、股利等收入，將改採「年度結算」制度；只要「年總收入」超過2萬元，一律課徵2.11%補充保費。消息一出引發股民憤怒，砲轟「一頭牛要剝幾層皮？」民視 ・ 1 天前
多噴錢！ 股利年領2萬繳補充保費 存股族：措手不及
二代健保補充保費制度明年將改為「年度制」，1500萬ETF高股息投資人及定存族首當其衝！全職投資人Andy坦言，持有30張0056的投資人，一年多繳近2300元補充保費，是現行制度的3倍之多。面對新制衝擊，投資人紛紛重新評估策略，不少人考慮轉買不配息ETF，甚至有人想將資金轉進美股。存股達人陳重銘也提醒，轉往美股雖能避開補充保費，但需留意匯率及美股高點風險。股民無奈表示，在新制下，「怎麼賺都不夠扣」！TVBS新聞網 ・ 23 小時前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
內外資齊出貨！三大法人賣超達473.26億元 股民傻眼：全員逃走中
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（7）日終場下跌248.04點，收27651.41點，跌幅0.89%，成交金額為4700.18億元。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
兆元規模ETF迎除息 配發逾190億元資金活水
11月初的ETF除息秀於6日順利落幕，接下來還有多檔台股ETF將於17日至25日除息，目前已有30檔公布配息金額，整體規模超過兆元，預估將配發超過190億元資金活水，包含國泰永續高股息、富邦台50、復華台灣科技優息等重量級台股ETF，主動野村臺灣優選也迎來首次配息。工商時報 ・ 15 小時前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
美股開盤下挫！美光等記憶體類股抗跌
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（6日）開盤全面下挫，道瓊工業指數下跌近300點，科技股再度下殺，記憶體逆勢撐盤，美光續漲2%。此外，美國前眾院議長裴洛西宣布不再連任，關注所有民主黨國會議員...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
寶佳狙擊中石化四天爆量近70萬張股價重回票面10元創一年新高
大型房地產開發業者寶佳集團近日大舉入股中工（2515）逾一成股權，市場隨即傳出，其背後可能劍指中石化（1314）經營權，引發投資人熱議。受此消息激勵，中石化已連漲四天，今（7）日再度開高走高，股價一度大漲逾8%，開盤即攻上10.5元股價收復票面，創一年多新高，四天爆近70萬巨量。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前