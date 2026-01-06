商仲看2026不動產 建商保守、打房延續、房價緩跌

不動產顧問公司戴德梁行今天(6日)舉行「2025年度房地產市場回顧及2026年趨勢預測」記者會，專家指出，房價短期內無明顯下修空間，中央銀行打房政策將持續，預測全年建物買賣移轉棟數仍將維持26萬棟。

戴德梁行不動產投資顧問台灣分公司董事總經理顏炳立形容，2025年就像「房市最後的火車站」，他指出，受到央行連番打房、國際政治衝突、美國關稅政策等影響，2025年全台土地交易總額為新台幣1,639億元，是過去10年平均交易量2,016億元的8成，相較2024年更是大減1千億元，衰退4成左右。

展望2026年，顏炳立則形容「房市馬不奔、但也不會跛腳」，房價短期內無明顯下修空間，中央銀行打房政策將持續，預測全年建物買賣移轉棟數仍將維持26萬棟。他說：『(原音)市場沒那麼多接盤俠，剛性的需求都是在等一些合理的價格，假設你要投資的話要找低點的話，那是不可能的任務，我覺得要期待它下來機會不大。』

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達指出，2025年房市交易量顯著萎縮，雖然價格未見崩盤，但買氣急凍，建商購地態度從2024年「只買好貨不追價」，轉為「未來買不到的地才出手」，顯示目前市場氛圍是保守再保守。

楊長達認為，今年台灣經濟將穩定成長，關稅變數可望趨於明朗，土地與不動產市場維持審慎調整格局，建商將更積極轉向合建、都市更新及捷運聯開等無需購地成本的開發方式，預估2026的土地交易量仍無突破10年均線的力道。