商仲：2026年商用不動產進入危中尋變、穩中求進階段

（中央社記者何秀玲台北12日電）商仲業者高力國際董事長劉學龍指出，2025年全球科技與AI應用快速成長，科技業成為商用不動產一大支柱。2026年商用不動產市場有4大關鍵影響，包括AI浪潮加速、地緣政治加速企業海外布局、電力與能源轉型挑戰以及人口結構變遷等，將進入「危中尋變、穩中求進」階段。

高力國際今天發布「2025年第4季商用不動產及土地投資市場調查」，劉學龍說明，2025年在經濟強勁成長與科技產業擴張的雙引擎帶動下，商用不動產交易額為新台幣1675億元，雖低於2024年歷史高點，但仍維持穩健動能。但土地市場仍受政策壓力與資金緊縮所擾，呈現保守氛圍，2025年全年土地交易量僅1492億元，年減3成，為近5年來第2低。

劉學龍指出，2026年有4大關鍵影響。首先，AI技術及跨領域應用將持續深化，預期相關供應鏈的出口與擴產動能仍具支撐力，短期內工業地產需求將保持穩定，但過度依賴單一產業也須注意整體經濟韌性。

其次，地緣政治將持續驅動企業海外布局，美中科技戰與供應鏈安全的考量，促使資本支出逐漸流向海外，恐壓縮國內長期投資動能。再來，人口結構變遷將重塑經濟結構跟空間需求，應創造市場新需求，針對高齡及單身族群設計產品與服務。

最後，全球進入AI快速成長的時代，運算及資料中心的需求勢必增加，而電力及能源供應的穩定性，將成為能否吸引企業設點的關鍵之一。

劉學龍提到，2026年除了工業不動產仍保有擴廠紅利外，商辦市場在企業更注重工作環境品質與建物實力的驅動下，他建議，開發商應採用AI科技智慧來提升大樓的服務功能與營運效率。

另外，劉學龍強調，2026年市場在工業不動產需求穩定的支撐下，預期整體仍將維持穩健成長，中長期挑戰將逐步浮現，投資人應回歸實用主義，並加速推動永續與數位轉型，才能在競爭中保持優勢。（編輯：張若瑤）1150112