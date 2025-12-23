商務噴射機墜毀土耳其 利比亞參謀總長喪生

利比亞軍隊參謀總長哈達德中將在空難中喪生。

利比亞總理德貝巴證實，利比亞武裝部隊參謀總長在土耳其的一起空難中喪生。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導， 利比亞軍隊參謀總長哈達德中將，和其他四人乘坐一架獵鷹50型飛機，周二晚上從土耳其首都安卡拉起飛，機上人員全數罹難。土耳其內政部長耶里卡亞在社群平台發文說，這架公務機在當地時間晚間8時52分失去信號，大約是飛機從安卡拉機場起飛42分鐘之後。

這架商務噴射機原定飛往的黎波里，失去聯繫前曾經發出緊急降落請求，飛機殘骸隨後在安卡拉西南方向被發現，目前正對事故原因進行調查。

在利比亞，國際公認的民族團結政府總理德貝巴表示，已經收到哈達德將軍和其他利比亞高級軍事官員在飛機上遇難的消息。德貝巴說，這是國家的巨大損失，表示利比亞失去了那些真誠、忠誠為國家服務的人。路透社報導，這起墜機事件發生前一天，土耳其國會才通過一項決定，將土耳其士兵在利比亞的部署期限再延長兩年。自2019 年土耳其介入利比亞局勢，在利比亞扮演越來越重要的角色，並且與利比亞建立了密切的政治、軍事和經濟聯繫。