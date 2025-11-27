商務接待包車旅遊推薦，日本大阪機場接送

【商家指南推廣專題】

圖片由豪記出行Rich-Travel提供

安全、舒適又具備高隱私的出行服務，是許多商務人士和旅客重視的細節，今天要為您介紹的豪記出行Rich-Travel，擁有專業車隊，能為客戶安排貼心周到的接送服務，並以客製化方案建立商務接待包車旅遊推薦口碑。同時他們也因應國際市場趨勢，推出深受好評的日本大阪機場接送、日本大阪電動卡丁車代訂等服務延伸至東京，新增羽田、成田機場接送與東京包車行程，提供旅客更全面的城市移動選擇，滿足客戶的海外需求。

品牌最初是與國際知名平台UBER合作的租車公司，專營市區接送與機場接送服務，也在疫情期間快速調整經營方針，推出防疫專車保障客戶安全，更在疫情後積極與多家信用卡機場接送平台合作，因應市場需求創立豪記出行Rich-Travel，提供專業貼心的包車接送服務，並將事業版圖延伸至日本大阪及東京。

在台灣，豪記出行以高級商務車ALPHARD與LM，提供機場接送、商務包車、結婚禮車與包車旅遊等客製化接送項目，搭配業界唯一的免費行李車服務，即便行李數量龐大，也不會壓縮乘坐空間，保持旅客移動中的舒適度，使品牌成功建立商務接待包車旅遊推薦口碑。此外，豪記出行針對雙北偏遠山區地帶，堅持不額外加價，讓乘客不因距離負擔更多費用。

品牌的司機團隊均為專業職業駕駛，配合合法租賃車輛與高額乘客險保障，消除顧客對安全的疑慮，針對外籍旅客或女性乘客，豪記出行也貼心安排女性司機、中英文雙語司機，體貼乘客在安全與語言溝通上的需求。

豪記出行在大阪推出專屬服務，以ALPHARD與HIACE的合法綠牌車，接送往返關西國際機場的商務人士，或是準備展開旅遊行程的家庭和團體，並安排中、英、日、韓多語司機，解決跨國旅客的語言困境。當旅客抵達關西國際機場時，專業司機會在接機區耐心等待，協助搬運行李，以「安全、便利、貼心」的精神，在商務接待包車旅遊推薦名單中成為佼佼者，除了日本大阪機場接送，品牌也協助代訂大阪電動卡丁車體驗與越式帝王洗頭等特色服務，且價格優於市面上的旅遊平台，帶給旅客最直接的回饋。

此外，豪記出行近期也新增東京專屬路線，提供羽田與成田機場的接送機服務，同步開放東京包車行程，滿足更多旅客跨城移動需求，服務版圖再度擴大。

自第61屆金馬獎起，品牌便成為典禮指定車商，負責國內外貴賓的接送與典禮當日車輛調度，單一時段能同時運行近百輛車，不愧為商務接待包車旅遊推薦品牌。除此之外，豪記出行也長期服務於外商銀行與跨國企業，為來台的國際高階主管與貴賓規劃完整的接送機與行程安排。

如果您正計畫前往日本，或需要專屬的高端接送體驗，不妨透過商務接待包車旅遊推薦品牌豪記出行Rich-Travel 的官網或服務平台預約，團隊能以專業態度與細緻安排，陪伴您完成重要的旅程。

更多商務接待包車旅遊推薦資訊請洽以下連結

品牌：豪記出行 Rich-Travel

聯繫電話：02-23027899

地址：台北市文山區辛亥路五段98號

官網：https://rink.cc/2ccdb

LINE：https://rink.cc/zgzg0

臉書搜尋：豪記出行 Rich-Travel

以上訊息由豪記出行 Rich-Travel提供