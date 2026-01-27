商務旅人的風格延伸！質感行李箱推薦：RIMOWA、TUMI、BRIEFING…品味飆滿分

（圖／品牌提供）

行李箱也能很有性格，不靠浮誇顏色博眼球，而是用材質、結構與細節取勝。本季4款話題行李箱，不約而同走向成熟、冷靜又很有風度的「質感穩重系」路線，低調卻極度耐看，完全是為懂選物的大人準備。

質感行李箱推薦：RIMOWA柔霧藍Original Twist行李箱

喜歡低調質感的你，不能錯過這咖RIMOWA Powder Blue柔霧藍 Original Twist，新色調靈感來自清晨天空與冬日風景，介於藍與霧之間的色感，不張揚卻非常有存在感。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





柔霧藍首度出現在Original Twist系列上，冷冽的鋁鎂合金外殼，搭配皮革包覆提把與同色系密封膠條，金屬的理性與色彩的溫度形成漂亮對比。細節控一定會注意到TSA認證鎖與整體比例的精緻拿捏，安靜、從容，但氣場很穩。

RIMOWA Original Twist系列Cabin柔霧藍登機箱／55,700元（圖／品牌提供）





質感行李箱推薦：BRIEFING HARD CASE系列

專為高強度移動打造的BRIEFING HARD CASE 系列。關鍵字很明確：堅韌、效率、實戰感，全系列採用軍規等級高強度材質，搭配抗磨滾輪，面對長途轉機、城市拉行李的各種路況都能保持穩定。

（圖／品牌提供）





升級後的箱體在更輕量的同時，強度反而提升，外型維持品牌一貫的光澤質感與低調色調。HDPLUS 硬殼旅行箱保留硬派輪廓，卻不顯笨重，商務或旅行都很合拍。

「HARD CASE」HD系列旅行箱／32,800元，登機箱／27,800元（圖／品牌提供）





質感行李箱推薦：TUMI全新一代TUMI ALPHA 系列

如果偏好軟殼，但又不能少了機能，TUMI 全新一代Alpha系列會是很有說服力的選擇。標誌性的FXT™ 彈性尼龍依舊是靈魂核心，耐用度高到讓人有安全感。精簡卻聰明的口袋配置，加上靜音磁力閉合系統，讓取物過程變得直覺又流暢。雙向擴展設計，行李多的時候能多一點彈性空間，少的時候又不顯臃腫。

TUMI Alpha系列 雙向開口可擴展登機箱／37,400元（圖／品牌提供）





質感行李箱推薦：Victorinox Werks Traveler 7.0 系列行李箱

Victorinox Werks Traveler 7.0 系列，是一套把「行動辦公室」概念直接裝進行李箱的設計。高密度彈道尼龍軟箱外觀低調有層次，耐磨、防潑水的特性，完全為高頻率差旅而準備。

（圖／品牌提供）

箱體結構嚴謹，內部智慧收納系統讓每樣物品都有專屬位置，從厚重外套、筆電到隨身用品都能妥善安放。它不只陪你移動，更幫你維持工作與生活的秩序感。

Victorinox Werks Traveler 7.0系列-大型旅行箱／27,300元，中型旅行箱／24,990元（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

女星同款配件搜出來！高允貞、Jennie、Jisoo、孫藝珍…金世正這顆水桶包，實用到秒心動

2026話題跑鞋、設計心機全拆解！女神舒華欽點這雙、顏值腳感都太犯規

一戴＂馬＂上好運！2026開運飾品清單：AHKAH、Pandora、施華洛世奇…這些幸運符號必收