商務精緻到名廚傳承 粵亮、玖尹展現粵菜多元創新

「靓港點套餐」以粵亮廣式料理的經典港點為核心。（六福旅遊集團提供）

粵菜市場展現出截然不同風貌，一方面針對商務菁英提供精緻高效的午間提案，另一方面則由國際名廚客座演繹跨越時空的傳承饗宴。台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」與時尚中餐廳「玖尹」，分別以在地商務需求與國際食藝交流為主題，為饕客帶來多元的餐飲選擇。

台北六福萬怡酒店的「粵亮廣式料理」於週一至週五午間推出「靓港點套餐」，每位售價1099元起。由主廚團隊精選八款經典港式點心，並搭配溫潤的「瓦甕老廣煲例湯」、「香檳薄荷戰斧豬」及「 XO醬海鮮炆伊麵」等經典港味及「仙翁楊枝甘露」「楓糖芋泥酥」等甜點，讓商務人士短暫午間時段，亦能暢享廣式餐宴。為回饋周邊企業客群，餐廳更同步祭出「四人同行，一人款待」的優惠方案。

台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」針對商務午餐、小型聚餐需求，規劃個人套餐與桌菜兩種形式的饗宴。（六福旅遊集團提供）

除了個人套餐，粵亮亦針對小家庭或小型聚餐需求，規劃了適合4人或6人共享的彈性合菜。其中6人合菜特別引薦重達三斤的「粵式慢火戰斧牛」，歷經六天繁複工序，結合了西式戰斧牛排、伊比利火腿與與東方香料元素概念，使用自製蒜味紅蔥烤肉醬與58度金門高梁醃漬，經舒肥與高溫爐烤鎖住肉汁，展現份量感十足的食藝美感。4人合菜售價4599元起，6人合菜則為8099元起，中式聚餐不再受限大型宴席人數門檻。

主打新派粵菜的「玖尹」中餐廳則舉辦「師承之味‧傳奇盛宴」，活動邀請曾任文華東方、W等多家知名餐廳、《紐約時報》讚譽為「穿越古今」的國際名廚鄺啟明客座，於1月27日至29日與玖尹行政主廚李冠儀及港點主廚李國聖，共同進行「六手聯彈」，展現師徒三人對粵菜技藝的革新演繹。

點心三拼包括仙鶴藏針小籠包、羅氏蝦皇餃及粉肝燒賣皇。（玖尹提供）

此次期間限定的八道式套餐每位3880元起，菜色融匯了台灣與亞洲多國及西餐的元素。「點心三拼」中「仙鶴藏針小籠包」靈感源自經典功夫菜仙鶴神針，將乳鴿與魚翅化為鮮美內餡；「粉肝燒賣皇」則重現台灣在地的「黑白切」風味，以低溫烹調掌握粉肝的滑嫩質地；「鮑汁扣八小時乾式熟成古早雞」將粵式「啫啫煲」與西式「乾式熟成」技法結合，選用彰化古早雞乾式熟成再以鮑汁扣煮，表現傳統粵菜的當代進化；而「上湯藍紋起司焗龍蝦」將粵式經典上湯起司焗龍蝦中的帕瑪森起司，以風味強烈的「藍紋起司」替換，並搭配蘇式千層餅，為賓客帶來多層次的口感體驗；「沙茶黃魚麵」充滿主廚上海工作的回憶，以手打魚漿製成鮮彈魚麵，浸潤在黃魚骨熬成的鮮湯中，再加入由扁魚、蝦米炒製的台式沙茶醬，將上海情懷與台灣風味融為一體；「陳皮蒜頭海瓜子響螺湯」則是行政主廚李冠儀將台灣的「蒜頭蛤蜊雞」與粵式經典「燉響螺」融合，選用海瓜子取代蛤蜊，將雞肉與蒜頭煎香後熬成濃白湯底，搭配陳皮、響螺，凸顯兩地對追求鮮甜暖胃的飲食文化。

