商務艙僅座位大「優勢在哪」？過來人揭優點：真的爽

日前有網友發文表示，雖然商務艙與頭等艙位置大、可以平躺，但是「也只是爽那十幾個小時」，不如把價差拿來住五星級飯店更划算。貼文曝光後，引來大批網友熱烈討論，不少人直言「躺著睡差很多」、「試過就知道爽度在哪」，也有人表示商務艙的休息品質、貴賓室與各項服務「年紀到了自然就懂」。

有網友在社群平台PTT發文表示，商務艙與頭等艙雖然提供更大空間、甚至能平躺成床，但餐點多半仍是加熱食品，享受有限。他認為，如果搭經濟艙提前一天抵達目的地，再把商務艙的票價差額用來入住五星級飯店、享受高級餐點，「爽度應該更高」。

許多網友留言分享商務艙與頭等艙優勢，「可以躺著睡就差很多」、「龍蝦可以吃」、「躺著睡超爽」、「還有優先登機跟行李」、「長途搭一次，你就知道爽在哪」、「餐好吃一點」、「在機上吃好睡好，到機場滿血復活」、「不用人擠人」、「坐一次就回不去了」、「你年齡到了自然就會懂了」。

也有網友認為「商務艙到目的地也是住五星飯店阿」、「怎麼會以為坐商務艙的人，會省錢住便宜旅館」、「商務艙跟五星飯店不能我全都要嗎」、「有錢人全都要」、「人家不差那個錢，當然選位置大的啊」、「能搭得起的，這些錢都是零頭」、「貴賓是跟飛機上餐點又不同」。

