商務艙僅座位大？網友一面倒反駁：能躺著睡真的爽

搭飛機選擇商務艙是否值得票價差距？有網友在PTT發文指出，商務艙優勢不過是座位較大、餐點仍是冷凍加熱食品，就連頭等艙也只是多張床，認為不如將差價用於住宿五星級飯店更划算。貼文引發熱議，多數網友一面倒反駁，直指長途飛行能躺著睡的舒適度才是關鍵。

商務艙。

原PO在PTT八卦版以「商務艙的優勢到底是什麼」為題發文指出，長途航班搭乘商務艙頂多爽十幾個小時，位置比較大、頭等艙給張床，吃的還是冷凍加熱食品，質疑這樣的體驗是否真能抵過高額票價。他進一步提出替代方案，假設提前一天搭經濟艙抵達目的地，再將商務艙價差拿去住五星級飯店，甚至吃到吐都還有剩餘預算。

貼文曝光後，網友紛紛留言分享實際搭乘經驗。不少人強調，十幾個小時的飛行時間若能躺著睡覺，舒適度遠勝坐著，「躺著睡超爽der」、「躺著睡，起來根本沒時差」、「能躺著飛真的很爽，試過就知道」、「可以躺著睡就差很多」、「舒服最重要」、「十幾個小時躺著睡和坐著睡，你可以體驗看看差別在哪」。

也有許多網友指出，「飛歐美還是會選商務，不用跟經濟艙一堆人搶廁所就是爽」、「在機上吃好睡好，到機場滿血復活」、「很多出差美國的到當地隔天就要上工根本沒時間調時差，只能靠飛機上睡」、「有VIP室、不用排隊，又把你當人看」、「優先登機的時候那個萬人之上的優越感」、「富人要的是安靜，不被打擾」。

不少人也直言，「這是窮人才會在意的問題」、「你年齡到了自然就會懂了」、「能搭得起的，這些錢都是零頭」、「沒差多少錢，舒服一點不行嗎」、「人家不差那個錢，當然選位置大的啊」、「因為窮仔才會這樣想，有錢的坐商務艙也住五星級飯店吃米其林，根本不用犧牲任何一個部分計算cp值」。

