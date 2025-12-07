商務艙到底爽在哪？他疑惑「不就大一點」掀網戰 鄉民一句話點破關鍵真相

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

坐商務艙到底爽在哪？近日一名網友發文提出靈魂拷問，直言就算是十幾小時的長途航班，「商務艙不就位置比較大？頭等艙也不過是一張床、吃的還是冷凍食品」，質疑既然差價這麼高，「不如拿來住五星飯店不是更爽？」貼文引爆討論，底下網友全面開戰。

原PO好奇，坐商務艙到底爽在哪？（示意圖／unsplash）

原PO在PTT上以「商務艙的優勢到底是什麼」為標題發文表示，他直言，搭長途商務艙那十幾小時也只有那時候爽而已，「再說是能多爽不就位置比較大，甚至頭等艙也就給你張床，吃的也是冷凍加熱食品」。

廣告 廣告

原PO表示，「我乾脆搭經濟艙早一天到，再把商務艙差價拿去住五星飯店，吃到吐都還綽綽有餘」，讓他不解到底為何有人願意多花大錢，只為了十幾個小時的「爽」。

貼文曝光後，引發網友熱議，「你年齡到了自然就會懂了」、「人家不差那個錢，當然選位置大的啊」、「能搭得起的，這些錢都是零頭」、「你坐坐看就知道了啊，經濟艙長途真的崩潰」、「有VIP室、不用排隊，又把你當人看」、「十幾個小時躺著睡和坐著睡，你可以體驗看看差別在哪」。



更多FTNN新聞網報導

想撿夜航便宜沒了！桃園機場明年起取消多項優惠 全面調整收費制度

空姐夜航「圍一圈聊天」吵旅客休息 她大嘆：素質降低這麼多的嗎？

旅客飛韓國要注意！南韓15機場19日起大規模罷工 恐影響中秋連假航班

