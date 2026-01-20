商務艙「被佔位」還降等豪經艙！全家不爽大鬧遭趕下機，「公司有理」原因曝光。圖／翻自《每日郵報》

巴西一名商人羅培茲（Ivan Lopes），本月14日帶著妻子和26歲女兒布魯娜（Bruna）、及11歲女兒，一起搭乘法國航空一架從巴黎飛往薩爾瓦多的班機。原本4人都是買商務艙座位，但在登機時，布魯娜被要求降等為豪經艙，而原本布魯娜的商務艙座位，卻有另一人乘坐。羅培茲一家人對此相當不滿，並在機上大鬧，最後更落得全家人被趕下機的下場。

商務艙被迫降等豪經艙 一切都是「購票順位」

據英國《每日郵報》報導，羅培茲一家人在登機前，花了1900美元（約新台幣6萬元）從豪經艙升等成商務艙，但當羅培茲等人登機後，發現布魯娜的座位，已經有人「佔位」。隨後航空公司人員解釋，坐在布魯娜座位的乘客，他原本的座位故障，因此移來布魯娜的座位，但由於商務艙座位全滿，因此航空公司要求布魯娜或羅培茲家人中的一人，移往豪經艙坐。

但此舉引來羅培茲一家人不滿，為何他們花錢升等，最後卻有人要坐豪經艙？航空公司解釋，由於原座位故障的這位乘客，在購票時是採「全額付費」，因此票序順位比羅培茲一家的「加價升等」要前面，所以航空公司會以處理該顧客的需求為優先，其次才是羅培茲一家人。

羅培茲一家大鬧被趕下機 揚言告法航

不過羅培茲一家人還是沒辦法接受這樣的結果，接著就在機上大鬧，航空公司人員也「警告」，如果他們不配合，那航空公司有權利進行接下來的動作。之後機長果然請來警方，將羅培茲一家人全帶下機。

法國航空稱，在事情發生時，有跟羅培茲家人解釋，並與他們協調，是否有一人移往豪經艙坐，或者4人在豪經艙坐一起，最後羅培茲選擇前者方案。但法國航空稱，羅培茲雖然表示願意有一名家族成員移到豪經艙，但登機後又大鬧，最後只能請4人下機。

羅培茲則表示，後來法國航空安排另一架班機讓他們搭乘，只是他們變成延誤一天才抵達目的地。羅培茲強調，他打算走法律途徑，控告法國航空，並進一步要求精神損害與經濟損失賠償。



