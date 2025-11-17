商周領袖會首發場，上集｜永聯如何在舊市場找新機會

2025年，10月正式誕生的【商周領袖會】，是商周CEO學院迭代升級的全新企業家社群。首場企業參訪活動，我們一次走進兩家產業領航者——中興保全科技集團與永聯物流開發。

​

近百位學員參與，分為 A、B兩組進行。上午兩組分頭出發，一組探訪永聯物流開發，一組參訪中興保全科技；中午齊聚午宴交流、觀察所得交會激盪，下午再交錯互換。這樣的設計，讓每位學員都能深入兩個企業，體驗兩種截然不同的創新能量。

​

這趟學習的驚喜與啟發超乎預期，一篇文章實在裝不下！我們將故事分成上下集，帶您分別走進兩家企業的現場。



這一篇，從永聯開始。

​

從沒人想做的行業到國際獨角獸

​

永聯，翻轉了一個被視為「低端」的行業。讓「不性感的產業」變得性感。他們不是在做物流，而是用「地產開發的邏輯」重構物流產業，從「倉庫」變成能創造現金流與資產價值的投資商品。

​

張建泰，永聯物流開發共同創辦人暨執行長，親自帶領導覽與分享。他出身營造世家，早年留美攻讀設計，2014年創立永聯，以「地產開發＋產業運營」的雙軌模式，打造智慧物流。

​

他說：「我們不是在蓋倉庫，而是在建構物流基礎設施。」

​

在台灣、馬來西亞、泰國陸續建立大型智慧物流基地，打造亞洲最大智慧倉儲。合作客戶包括，知名連鎖超市、韓國最大電商平台、迪卡儂等。

​

張建泰看見了舊市場中的新機會，並用設計與資本邏輯翻轉產業價值，也讓世界看見台灣在產業升級上的創新潛能。

​

從災難中誕生的創新

​

永聯並非一開始就懂物流運營。

​

有次紅酒倉儲案開幕前兩週，第三方營運商臨時解約，迫使團隊親自下場。張建泰回憶，那次虧了四、五百萬，但卻成了公司轉型契機。

​

從那場「災難」開始，他們導入自動化與智慧倉儲系統，建立自營團隊。他笑著說：「我們不會管人，所以智能化很明顯。」

​

一句自嘲，道出企業進化的真相——

創新往往誕生於痛點，而非靈感。

​

從「亂七八糟」看見機會

​

台灣七成倉庫屬於違法使用。但在他眼裡，那不是問題，而是商機。

​

他反問：「我們能不能用更專業、更有規模的方式，讓倉庫不只是合法，而是讓企業更安全、更有效率？」

​

永聯用「產業設計」的方式解決長年痛點：

將物流園區合法化、標準化、規模化，讓物流從灰色地帶，成為投資人最安心的資產。

這場翻轉不只是商業模式的更新，而是一場產業文化的改造。



廣告 廣告

四十年的思維

​

分享的最後，張建泰說：「我們蓋的不動產，要被用到2060年。」

​

當多數企業仍用三年合約衡量投資報酬時，他已在用四十年的時間軸規劃策略。永聯的思考，是從短期利潤走向長期價值，從蓋倉庫到建生態，從開發商到產業設計師。

​

這句話，讓現場許多企業主陷入沈思。

​

商周領袖會的學習起點

​

午宴會師時，A、B兩組學員交流上午所見，不少人笑著說：

「永聯不是物流公司，是在教我們怎麼重組思維。」

「他讓資本排隊投資，也讓我們重新理解企業的結構。」

​

這正是商周CEO學院創辦【領袖會】的初衷——

在變局時代，打造一個能讓頂尖領導者彼此觀摩、共學、共成長的平台，與強者為伍，與智者同行。



下集，我們將走進另一個轉型中的產業巨人—中興保全科技。他們早已不只是「中保」，而是進入你我生活的科技服務企業。

​

敬請期待【商周領袖會首發場（下）】，揭開「中保不再是中保」的全新篇章。