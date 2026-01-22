商周AI創新百強獎台新銀奪金融保險業銀質獎

台新銀行科技長李正國（右）代表領獎。

《商周AI創新百強》昨（22）日舉行頒獎典禮，台新銀行憑藉著AI應用與創新，領先市場率先推出AI徵信報告，並透過AI應用提升個人金融行銷精準度，進一步挹注銀行獲利表現，勇奪《商周AI創新百強》金融保險業銀質獎，肯定台新銀行在AI創新應用的表現。

台新銀行掌握時代趨勢，包括法人金融、個人金融等事業單位均積極導入AI應用。以法人金融為例，過去企業授信過程中，包括蒐集分析資料、風險評估到最後做出授信決策，因資料龐雜，完成一份徵信報告平均約需20個小時。台新銀行領先同業，推出AI徵信報告，藉由AI協作大幅縮減徵信作業時間，統計上線一年已經產製4,000份以上的報告，不僅可協助企業客戶快速取得資金，也讓業務專注於客戶維繫與開發，創造雙贏。

在數位行銷創新上，台新銀行自主開發的「台新腦」AI平台，其功能近似ChatGPT等生成式AI，且能在不涉及客戶個資的前提下生成行銷圖片，既保護隱私，又能提升效果。

在客戶經營方面，過去導入AI前，多仰賴人工判斷與過往經驗來提供客戶服務，無法即時掌握客戶實際需求。而在導入AI模型後，台新銀行整合內外部資料與客戶行為，精準預測、即時排序客戶需求，讓每位客戶在適當的時間，收到他真正需要的服務與建議，不僅提升互動體驗，也帶動整體經營成效。

台新銀行表示，未來可將AI運用的成功經驗複製到金控子公司相關單位，例如銀行的AI徵信報告可運用至保險投資部位徵信、證券企業戶徵信、銀行投資、債券承銷徵信等，透過作業流程優化、精準分眾行銷，創造銀行與客戶雙贏。