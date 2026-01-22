商周AI創新百強獎 國泰金榮獲銀質獎

國泰金控副總劉浩翔（左）、國壽副總林佩靜（中）、國泰產險督導吳香妮（右）代表出席領獎。

▲國泰金控副總劉浩翔（左）、國壽副總林佩靜（中）、國泰產險督導吳香妮（右）代表出席領獎。

「商周AI創新百強」名單昨（22）日舉辦頒獎典禮，國泰金控以自行研發的生成式AI技術發展框架GAIA榮獲「銀質獎」；旗下國泰人壽將AI技術融入理賠、核保、行銷、精算與風險管理等保險核心，榮獲「白金獎」；國泰產險則導入AI技術優化營運模式，首創CarTech智能車險加值服務等創新專案，榮獲「優選獎」，展現集團在AI應用深度與廣度的實力，成為金融業金融科技標竿。

廣告 廣告

國泰金控以「全集團可共用的AI標準」為核心藍圖，自主研發生成式AI技術框架GAIA，打造兼顧治理、資安與實務應用的企業級AI基礎建設。GAIA整合自建AI護欄、Model Hub及企業知識庫等關鍵模組，涵蓋資料治理、模型管理與資安防護。

國泰人壽則全面將AI技術導入理賠、核保、行銷、精算與風險管理等保險核心流程，帶動營運效率與客戶體驗同步提升。透過AI輔助，理賠作業自動化比率上升20%，保障型商品成交率成長達5.7倍。

國泰產險則以保險價值鏈為主軸，導入AI打造人機協作的智慧營運模式，涵蓋風險預測、理賠處理與報告產出等作業流程。首創「CarTech智能車險加值服務」，透過駕駛行為數據結合AI進行行車風險預測，使風險辨識能力提升三倍、事故率降低五成，推動保險服務由事後理賠延伸至事前預防。

展望未來，國泰將持續以「安全、治理與規模化應用」為發展核心，推動AI融入多元金融場景，強化集團整體競爭力，並為金融產業的金融科技轉型提供可複製、可擴展的實務典範。