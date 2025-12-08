商品標示業務績效考核 南市榮獲優等的肯定

經濟部進行一一二至一一三年度商品標示業務績效考核，考核結果南市榮獲優等的肯定。（經發局提供）

記者陳佳伶／新營報導

隨消費型態快速變化與網路購物擴大，商品標示是保障消費者權益的重要依據，正確標示也是企業建立信任與品牌形象的核心，經濟部進行一一二至一一三年度商品標示業務績效考核全國評鑑，南市榮獲優等，經發局說，透過網路和實體抽查，加上跨單位合作提升查核效率，獲得中央肯定。

經發局說，「一一二至一一三年度商品標示業務績效考核」，由經濟部針對各縣市於期間內執行商品標示查核、宣導及法規落實等整體作業進行評鑑，全國競爭激烈，南市獲得優等，這是繼一一０至一一一年度於經濟部商品標示業務全國考核中獲得「優等」後，再度榮獲優等，實屬不易，展現市府重視消費安全與商品標示管理，透過查核、宣導與跨局處合作持續推動市場透明化，守護民眾權益，同時在標示管理持續精進。

經發局長張婷媛表示，市府多年來同步加強實體與網路抽查、推動多元宣導、深化校園教育，並與衛生局與消保官等單位合作提升查核效率，相關作為持續獲中央肯定。

市府每年辦理商品標示法宣導說明會，今年度已完成四場課程，涵蓋商品檢驗法、商品標示法、標示基準及異常態樣解析等主題，對象包括製造商、進口商、販售業者及市府與卅七區公所查核人員，並針對卅七區區公所查核人員辦理專場講習，強化基層查核量能，確保法規一致落實。

市府指出，系統性教育訓練是台南連續獲得優等評比的重要關鍵，未來將持續優化查核流程、強化業者輔導及宣導，與企業及消費者攜手打造安全、透明、值得信賴的消費環境。